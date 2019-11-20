В 2020 году на Урале коммунальные сети обновят на 1,3 миллиарда рублей

В следующем году Правительство Свердловской области выделит из региональной казны 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры. На эти средства, в частности, модернизируют системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 14 городах.

Так, планируется завершение реконструкции очистных сооружений в Ачитском, Бисертском ГО, в Верхней Туре, Волчанске, Красноуральске, Нижнем Салде, Невьянске и Среднеуральске. Также построят магистральные водоводы в Верхней Туре, Каменске-Уральском, Кушве и Таборинском сельском поселении.

Планируется выделение средств на модернизацию насосно-фильтровальной станции Верхне-Шайтанского водохранилища и станции водоподготовки в Первоуральске.

Полный перечень объектов капстроительства будет сформирован после второго этапа конкурсного отбора, после принятия закона об областном бюджете.

Также, с 2020 года в рамках отраслевой госпрограммы региона будет реализовываться подпрограмма «Чистая вода». Из областного бюджета на нее потратят 195 миллионов рублей. Так, например, уже сейчас известно, что часть денег планируется направить на строительство системы водоснабжения от Половинскинского участка подземных вод в Кушве и водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в Верхней Туре.