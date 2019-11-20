На Урале приступают к сортировке мусора на органический и неорганический

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском с начала 2020 года запускают раздельную сортировку органического и неорганического мусора. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- Это необходимо для эффективной работы мусоросортировочных заводов, которые в регионе планируют построить до 2024 года, - говорит глава ведомства.

По словам Николая Смирнова, дуальный сбор мусора должны организовать управляющие компании вместе с регоператорами. Также приветствуется инициатива горожан.

Муниципалитеты должны будут внести изменения в реестр контейнерных площадок, указав в списке, где именно осуществляется дуальный сбор мусора.