Свердловское правительство поможет Екатеринбургу и Нижнему Тагилу купить новые автобусы

В 2020 году Правительство Свердловской области намерено выделить деньги на приобретение новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе для Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Эти расходные статьи включены в проект бюджета региона на 2020 год. Сумма - 344 миллиона рублей. Деньги выделят на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нижнем Тагилу на покупку 100 автобусов дадут 110 миллионов рублей – эту сумма город получит в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Губернатор Свердловской области заявил, что обновление автобусного парка Нижнего Тагила – это эффективное решение транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в промышленном городе.