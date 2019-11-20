2019-11-20T15:52:43+03:00
Общество

Свердловское правительство поможет Екатеринбургу и Нижнему Тагилу купить новые автобусы

Эти расходы включены в проект бюджета
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В 2020 году Правительство Свердловской области намерено выделить деньги на приобретение новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе для Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Эти расходные статьи включены в проект бюджета региона на 2020 год. Сумма - 344 миллиона рублей. Деньги выделят на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нижнем Тагилу на покупку 100 автобусов дадут 110 миллионов рублей – эту сумма город получит в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Губернатор Свердловской области заявил, что обновление автобусного парка Нижнего Тагила – это эффективное решение транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в промышленном городе.

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