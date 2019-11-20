2019-11-20T08:33:18+03:00
Общество

Главное правило электробезопасности

Работники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала регулярно участвуют в проведении занятий по электробезопасности с детьми в школах, а также со студентами техникумов и ВУЗов
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Работники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала регулярно участвуют в проведении занятий по электробезопасности с детьмиРаботники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала регулярно участвуют в проведении занятий по электробезопасности с детьми
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На какое расстояние можно приближаться к энергообъектам? –спрашивают на занятиях по электробезопасности работники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала. Ответа на этот вопрос не знают ни дети, ни взрослые.

В итоге мы получаем такие неутешительные цифры статистики: за 9 месяцев 2019 года в результате воздействия электрического тока на оборудовании ПАО «Россети» пострадало 19 детей и подростков, из которых 5 человек погибли, 13 человек получили тяжелые травмы и 1 легкие.

Основные причины трагедий - проникновение детей в действующие электроустановки, расположенные на территории населенных пунктов, а также самовольный подъем (в основном для фотографирования с целью размещения фотографий в социальных сетях) подростков на опоры линий электропередачи и последующее приближение на недопустимое расстояние к проводам, находящимся под напряжением.

Работники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала регулярно участвуют в проведении занятий по электробезопасности с детьми в школах, а также со студентами техникумов и ВУЗов. На данных занятиях энергетики в доступной форме рассказывают ребятам о культуре безопасного поведения с электричеством, а также демонстрируют навыки оказания первой помощи с использованием роботов – тренажеров.

Однако, несмотря на усилия энергетиков, охватить всех учащихся не представляется возможным.

Поэтому, уважаемые родители!

Просим Вас довести до своих детей главное правило электробезопасности:

5 метров – таково безопасное расстояние до токоведущих частей под напряжением выше 1000 В.

Ближе – смертельно опасно. По этой же причине недопустимо подниматься на опоры линий электропередачи и проникать на территорию энергетических объектов;

Помните, электробезопасность детей – наша с вами общая задача!

ИСТОЧНИК KP.RU

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