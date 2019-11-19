2019-11-19T17:03:01+03:00
Общество

На Урале 3,5 тысячи пенсионеров нашли новую работу в 2019 году

В Свердловской области работает программа «Старшее поколение»
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области в 2019 году работу смогли найти 3,5 тысячи граждан пенсионного возраста, это 80% из числа тех, кто обратился в Центры занятости.

Помощь в трудоустройстве пожилые граждане получают в рамках национального проекта «Демография», а также благодаря программе «Старшее поколение».

В период с 2019-го по 2025 год на программу потратят из региональной казны 2,6 миллиарда рублей.

Сегодня в Свердловской области живут больше 1 350 000 пенсионеров. Четверть из них работаю либо на прежнем месте работы, либо устраиваются на новое место через Центр занятости.

В таких центрах пожилые граждане проходят курс обучения, либо переобучения, после чего могут претендовать на получение работы. Трудоустроиться можно на ярмарке вакансий.

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