Когда на Урале будет налажена система раздельного сбора мусора

В Свердловской области полным ходом идет экологическая реформа, которую уральцы прозвали «мусорной». Повысив платежи, власть пообещала людям много, но пока мы в самом начале пути и многие граждане до сих пор не понимают, за что с них берут такие суммы.

НЕЛЕГАЛЬНЫХ СВАЛОК ВСЕ МЕНЬШЕ

В Свердловской области работают три регоператора: в восточной зоне, куда входит Екатеринбург, трудится ЕМУП «Спецавтобаза», на западе региона работает – ТБО «Экосервис», на севере – компания «Рифей».

Если в конце марта 2019 года средний уровень собираемости платежей по Свердловской области составлял всего 30-32%, то сейчас эти цифры заметно подросли. Так, за девять месяцев сотрудники «Спецавтобазы» ликвидировали больше 300 нелегальных свалок, а собираемость платежей довели практически до 100%.

- Многие свалки накапливались годами, сейчас люди нередко туда доносят мусор по привычке, - говорит и.о. директора предприятия Наталья Зубова. – Часто такие свалки появляются возле коллективных садов, где нет контейнерных площадок. Еще одна причина появления таких свалок – горе-предприниматели, которые вывозят коммерческий мусор.

ТБО «Экосервис» за этот же период ликвидировал 97 свалок. Собираемость платежей в западной зоне по итогам сентября составила 87,4%.

Постепенно в регионе наладят переработку пластикаФото: Алексей БУЛАТОВ

В северной зоне за 9 месяцев ликвидировали 199 стихийных свалок. Всего же выявлено около 400 мест незаконного размещения ТКО. На сегодняшний день собираемость платежей составляет 53%.

А вот контейнерные площадки в городах и небольших населенных пунктах принадлежат местным администрациям. Поэтому по вопросам установки новых контейнеров нужно обращаться к чиновникам!

ТРИ ОСТРЫХ ВОПРОСА

Что делать людям, проживающим в городах и получающим вторые платежки на даче?

Отвечает представитель регоператора ТБО «Экосервис».

- По закону начисление платы за обращение с отходами производится на каждый объект, которым владеет потребитель. Если в помещении зарегистрированы граждане, то начисляют сумму, исходя из их количества. Если зарегистрированных нет, то - исходя из числа собственников.

Если потребитель не проживает в помещении, то он имеет право запросить перерасчет. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие право на перерасчет. Это справка из организации, управляющей многоквартирным домом, подтверждающая его фактическое проживание по конкретному адресу. Если речь идет о частном доме – это паспортный стол.

Региональный оператор ООО «ТБО «Экосервис» и агент АО «ЭнергосбыТ Плюс» требует предоставления только тех документов, которые регламентированы законом.

Можно ли оплатить квитанцию через интернет?

Отвечает специалист компании «Рифей»:

- Самый удобный способ оплатить счета – дистанционный сервис Личный кабинет на сайте АО «РИЦ». Это достойная альтернатива очным способам оплаты коммунальных услуг, благодаря чему не нужно стоять в очередях. С помощью личного кабинета оплатить квитанцию можно из любой точки мира без комиссии. К оплате принимаются пластиковые карты платежных систем VISA, VISA Electron, MasterСard, МИР любого банка.

Также сервис Личный кабинет позволяет ознакомиться с начислениями по обращению с ТКО, ознакомиться с платежкой и запросить ее на e-mail, управлять лицевыми счетами. Для регистрации на сервисе нужен номер лицевого счета, он есть на каждой «мусорной» квитанции, а также номер сотового телефона. Процедура регистрации занимает не более двух минут.

Для сортировки пластика на Урале построят несколько предприятийФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда будет налажена система раздельного сбора мусора?

Отвечает представитель ЕМУП «Спецавтобаза»:

- Мусоросортировочные комплексы появятся в Свердловской области, по нашим прогнозам, к 2023 году. Сейчас, даже там, где есть отдельные контейнеры для пластика, чаще всего в итоге отходы смешиваются. Есть предприятия, которые принимают вторсырье. Жильцы дома могут после общего собрания обратиться в управляющую организацию, чтобы заключить договор на вывоз пластика. Это позволит жильцам конкретного дома заработать на мусоре, так как на пункте вторсырья его примут за деньги. Но сумма будет зависеть от качества пластика, его объемов, затрат на вывоз.