2019-11-19T16:38:22+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь представила уникальную выставку картин молодых художников «Созданы из стали»

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) представила выставку живописных и графических работ молодых художников «Созданы из стали»
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Совместный арт-проект ВИЗ-Стали и Уральского архитектурно-художественного университета направлен на повышение престижа человека трудаСовместный арт-проект ВИЗ-Стали и Уральского архитектурно-художественного университета направлен на повышение престижа человека труда
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) представила выставку живописных и графических работ молодых художников «Созданы из стали». Презентация цикла картин о металлургах и современном промышленном производстве состоялась в Екатеринбурге в рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека труда».

Участники арт-проекта самостоятельно выбирали тематику и героев картин

Участники арт-проекта самостоятельно выбирали тематику и героев картин

Совместный арт-проект ВИЗ-Стали и Уральского архитектурно-художественного университета направлен на повышение престижа человека труда и популяризацию рабочих профессий. В нем приняли участие 20 молодых авторов, среди которых были как студенты, так и профессионалы, в том числе 7 человек с высшим художественным образованием и 3 члена Союза художников России.

Работа над картинами проходила непосредственно в цехах завода и на территории промышленной площадки. Участники арт-проекта самостоятельно выбирали тематику и героев картин и в течение трех месяцев создавали произведения искусства.

Авторам картин удалось показать красоту и мощь металлургического производства

Авторам картин удалось показать красоту и мощь металлургического производства

Экспозиция «Созданы из стали» включает более 20 работ в жанре станковой живописи и серию гравюр. Авторам картин удалось показать красоту и мощь металлургического производства, напряжение труда и твердость натуры людей, которые производят один из самых сложных видов металлопроката – трансформаторную сталь.

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