Многодетные семьи на Урале поддержат на 6,5 миллиарда рублей

В Свердловской области в 2020 года из региональной казны выделят 2,19 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Эти деньги выделят в рамках национального проекта «Демография».

Общая сумма выплат в ближайшие три года превысит 6,5 миллиарда рублей. На сентябрь 2019 года 19 тысяч уральских семей получили и продолжают получать выплату после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты на сегодня составляет 11 514 рублей.

На 2021 и 2022 годы в бюджете Свердловской области запланировано по 2,25 миллиарда рублей ежегодно.