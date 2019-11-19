2019-11-19T16:38:22+03:00
Общество

Многодетные семьи на Урале поддержат на 6,5 миллиарда рублей

В рамках национального проекта «Демография»
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области в 2020 года из региональной казны выделят 2,19 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям, где родился третий и последующий ребенок. Эти деньги выделят в рамках национального проекта «Демография».

Общая сумма выплат в ближайшие три года превысит 6,5 миллиарда рублей. На сентябрь 2019 года 19 тысяч уральских семей получили и продолжают получать выплату после рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты на сегодня составляет 11 514 рублей.

На 2021 и 2022 годы в бюджете Свердловской области запланировано по 2,25 миллиарда рублей ежегодно.

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