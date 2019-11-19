2019-11-19T16:38:22+03:00
Общество

«Дом мог в любой момент взлететь на воздух»: под Екатеринбургом пристав вытащил из огня двух бабушек

На кухне горящего дома находился газовый баллон, и, если бы пламя до него добралось, все бы закончилось трагедией
Мария Трапезникова
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Мужчина выглянул в окно своего дома, заметил на улице сильный дым и поспешил на помощь. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиМужчина выглянул в окно своего дома, заметил на улице сильный дым и поспешил на помощь. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Накануне вечером в Сысерти судебный пристав, примерив на себя роль героя-спасателя, вытащил из огня горящего дома двух бабушек. А случилось вот это как.

Выглянув в свое окно, судебный пристав Андрей Кадочников увидел дым, который расстилался вдоль улицы. Его это насторожило, и он решил выйти в ограду дома. Там услышал подозрительные хлопки, решив поначалу, что кто-то просто развлекается, запуская салют.

- Однако вместо фейерверка он увидел, что сильный дым тянется от соседского дома, в котором проживала пожилая женщина 82-х лет, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

А возле дома уже собралась толпа зевак. Внешне он не был охвачен пламенем, но от бани уже исходил жар и сильный дым. Узнав от соседа, что пенсионерка находится в доме – и она там не одна, - Кадочников бросился на помощь.

- Он подбежал к окну пристроенной кухни, через которое и вытащил двух бабушек из дома, охваченного пламенем, - добавили в УФССП. – Вскоре подъехал пожарный расчет, пристав помогал разбирать шиферную крышу бани, обеспечивая путь рукавным линиям, поскольку огонь перекинулся уже на соседний дом.

Но и это оказались не все трудности, которые выпали на долю Кадочникована кухне в доме стоял газовый баллон, который в любой момент мог взорваться, а здание бы взлетело на воздух. Но, к счастью, пожарные вместе с приставов-героем сумели предотвратить трагедию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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