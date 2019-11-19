На Урале выбрали лучшее животноводческое предприятие

В Свердловской области выбрали лучшее животноводческое предприятие 2019 года – это производственный кооператив «Килачевский», который удерживает лидерство уже несколько лет.

Суточный надой на одну корову в хозяйстве в среднем составляет около 33 литров, на переработку ежедневно отправляют порядка 100 тонн высокосортного молока. Предприятие в значительной степени обеспечивает лидерские позиции уральского молочного животноводства в стране.

Сегодня по официальным данным Свердловская область занимает четвертое место в России по объемам реализации молока. В регионе за первые шесть месяцев этого года произвели 304 тысячи тонн молока.

В 2019 году на развитие молочного производства из региональной казны выделили почти половину объема государственной поддержки – 47,2% или два миллиарда рублей.