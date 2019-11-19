Магистр «Что? Где? Когда?» поддержит уральский бизнес советами

3 декабря в Екатеринбурге пройдет форум для уральских предпринимателей «Мой бизнес», организованный с подачи правительства Свердловской области в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Площадка форума объединит ведущие бизнесмены из разных регионов страны. Здесь выступят директор по маркетингу университета «Синергия» Дмитрий Юрков, собственник ресторанного холдинга Алексей Васильчук, а также магистр игра «Что? Где? Когда?» и руководитель консалтингового агентства Максим Поташев.

На мероприятии обсудят правила ведения успешного бизнеса, меры поддержки предпринимателей со стороны государства и развитие маркетинговых стратегий.

За последние два года правительство Свердловской области выделило больше 160 миллионов на программы развития малого и среднего бизнеса в регионе.