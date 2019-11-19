Итоги личного приема: какие поручения дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 ноября провел личный прием граждан, по итогам которого дал несколько важных поручений. Все они должны быть приняты к исполнению в ближайшее время.

Председатель городской общественной палаты Березовского Владимир Перепелкин обратился к главе региона по поводу строительства новой школы в городе-спутнике Екатеринбурга – Березовском. Новые школы муниципалитету нужны, чтобы все дети были обеспечены местами в образовательных учреждениях и могли учиться в одну смену.

Глава региона дал поручение профильным министерствам и администрации Березовского городского округа завершить подготовительные мероприятия и в 2020 году приступить к строительству школы на 1275 мест на улице Спортивная.

Также в ближайшее время должен решиться вопрос по оснащению швейных и столярных мастерских в центре «Эхо» в Екатеринбурге. Ирина Руднова, учитель технологии центра, рассказала, что ученики два года подряд показывали хорошие результаты в чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», и сегодня вновь отправляются на состязания в Москву.

Новая техника позволит школьникам получать новые знания, навыки и компетенции. Евгений Куйвашев пожелал ребятам успехов, а правительству поручил выделить деньги на оснащение кабинетов уже в первом квартале следующего года.

Вопрос, с которым обратился к губернатору водитель из Туринской центральной районной больницы Александр Чувашев, касается обновления парка автомобилей медучреждения. Это УАЗы, на которых врачи с 8 утра до 17 вечера ездят к пациентам по вызовам. Машины постоянно находятся в эксплуатации и требуют замены. Глава Среднего Урала поручил Минздраву поэтапно провести эту работу.

Отец четверых дочерей из села Килачевское Николай Фоминцев рассказал Евгению Куйвашеву, что хочет построить дом для своей большой семьи. Коробка будущего здания уже стоит, и сам он числится в очереди на получение субсидии на улучшение жилищных условий по линии МинАПК региона. Сам Николай трудится трактористом-машинистом в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Килачевский» и, по данным местной администрации, на работе он на хорошем счету: за год ему удалось вспахать 1000 гектаров земли, что считается очень хорошим результатом. Губернатор, рассмотрев вопрос, поручил выделить Фоминцевым средства уже до 1 мая 2020 года.

Также глава региона сегодня дал поручения по строительству автомобильной дороги в Бисерти на улице Тимирязева и по газификации села Покровское, расположенного вблизи Нижнего Тагила.

Отметим, всего с начала 2019 года в адрес губернатора и правительства Свердловской области поступило более 16 тысяч обращений граждан. Чаще всего обращаются жители Екатеринбурга, а также жители Горнозаводского и Западного управленческих округов. По поручению главы региона уполномоченные представители органов власти проводят личные приемы. Всего с начала 2019 года проведен 141 прием, принято 450 граждан.