Самые талантливые мамы Каменска-Уральского получили медали

По решению Гордумы Каменска-Уральского ведущий инженер-строитель Марина Токарева и дворник Татьяна Муранова получили медали «За материнские заслуги», которыми власти отметили их педагогический талант. Марина воспитывает троих детей, а Татьяна – пятерых.

В Каменске-Уральском медали «За материнские заслуги» вручают с 2006 года, за 13 лет ее получили 25 матерей. Среди получателей медали – Люция Мурадымова, которая воспитала трех одаренных дочерей. Старшая Наталья – ведущая солистка Московского театра оперы и балета имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Половина получателей медали – работницы заводов Каменска-Уральского. Они трудятся на производственном объединении «Октябрь», Синарском трубном и Каменск-Уральском металлургических заводах.

В Каменске-Уральском проживают 1735 многодетных семей, в которых воспитывают от трех до десяти детей.