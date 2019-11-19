Малышу оторвало палец: в уральском поселке «Лада» протаранила снегоход с пятилетним ребенком

С приходом холодов и непогоды на Урале, к сожалению, случается все больше аварий и несчастных случаев. Чтобы избежать этого, спасатели МЧС и сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что следует ездить аккуратно и обязательно держать дистанцию.

Еще одно ДТП с участием маленького ребенка произошло накануне, 18 ноября, в поселке Черемухово, что под Североуральском. На заснеженной дороге столкнулись «Лада» и снегоход.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Из-за сильного удара с серьезными травмами в Североуральскую ЦГБ были доставлены 36-летний водитель снегохода и его маленький пятилетний сын – он был пассажиром, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что водитель «Лады», выезжая на перекресток, при повороте направо съехал на встречку. А там в прямом направлении ехал снегоход «Тайга».

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Водителя госпитализировали в бессознательном состоянии, а ребенку поставили диагноз – травматическая ампутация пальца на ноге, а также перелом ноги, - добавили в ГИБДД. – Ни на водителе, ни на мальчике шлемов не было.