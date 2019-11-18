Уральские врачи провели уникальную операцию

Врачи Горбольницы №40 в Екатеринбурге протестировали на практике новый метод лечения. Дело том, что у школьницы несколько раз в сутки случались припадки, которые не удавалось вылечить и даже блокировать препаратами.

Специалисты приняли решение применить VNS-терапию, которая заключается в электростимуляции блуждающего нерва. В теле ребенка установили мини-генератор и миниатюрное электронное устройство, которое соединили с источником тока.

После включения программного обеспечения импульсы определенной частоты с интервалами поступают в мозг и подавляют судороги. Этот метод радикально отличается от привычных операций на головном и спинном мозге. Операция проводится на протяжении двух часов и требует минимум вмешательства.

Новый прибор способен блокировать неожиданные и сильные эпилептические приступы. Новые технологи все чаще применяются в областных клиниках. Это стало возможно при поддержке регионального Минздрава, а также реализации в Свердловской области национального проекта «Здравоохранение». В ближайшие пять лет на совершенствование медицинской помощи из областной казны потратят почти два миллиарда рублей.