Проект нового зала филармонии в Екатеринбурге презентовали на международном форуме

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме презентовали архитектурно-художественную концепцию нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии. Проект создан всемирно известным британским бюро Zaha Hadid Architects.

Об особенностях проекта рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, создание нового зала предусмотрено нацпроектом «Культура», а общий бюджет региональной составляющей с 2019 по 2024 год составит 1,7 миллиарда рублей.

Комплекс будет состоять из четырех залов: два сохранят в историческом здании, еще два акустических зала вместимостью до двух тысяч мест построят рядом. Предполагается, что и залы, и фойе для зрителей, и парадная площадь перед филармонией, и преображенный сад Вайнера будут пространственно взаимоувязаны.

Главный новый зал построят в форме виноградника с креслами, которые окружают сцену. Такой подход к организации пространства зала получил признание ведущих музыкантов мира, но в России его применят впервые.

Малый зал спроектирован таким образом, чтобы симфонический оркестр выступал на фоне ландшафтной композиции сада Вайнера.

Обновленную филармонию откроют к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, что станет подарком горожанам и музыкантам.

- Новое здание филармонии станет зримым олицетворением огромного созидательного потенциала Свердловской области, новой архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга, подлинным храмом искусств, несущим людям мир, добро, красоту, — рассказал Евгений Куйвашев.

Проект поддержали всемирно известный пианист, народный артист России Денис Мацуев и художественный руководитель – директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.