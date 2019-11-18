Под Нижним Тагилом на плотине нашли опору демидовской эпохи

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом продолжает ремонт плотины на водохранилище. Подрядчик во время работ обнаружил в основании сооружения опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен.

Теперь, чтобы отремонтировать и сохранить реликвию, понадобятся дополнительные 10 миллионов рублей, а общие затраты на ремонт объекта составят 64 миллиона рублей.

- Сотни лет водоем находился в самом сердце промышленного производства. Это негативно сказалось на его экологическом состоянии. Для очистки водохранилища потребуется много усилий, времени и средств, - рассказывает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По словам министра, реабилитировать Черноисточинский водоем будут в рамках национального проекта «Экология», на это из федеральной казны выделят больше 500 миллионов рублей. Первые деньги область получит в 2020 году.

Уже сейчас в водоем прекратили сбрасывать сточные воды из шламонакопителя «Водоканала-НТ». Предприятие вывозит шлам.