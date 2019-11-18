2019-11-18T12:13:40+03:00
Общество

Под Нижним Тагилом на плотине нашли опору демидовской эпохи

На ее сохранение выделят 10 миллионов рублей
Поделиться:
Плотина Черноисточинского водохранилища. Фото: читатель КППлотина Черноисточинского водохранилища. Фото: читатель КП
Изменить размер текста:

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом продолжает ремонт плотины на водохранилище. Подрядчик во время работ обнаружил в основании сооружения опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен.

Теперь, чтобы отремонтировать и сохранить реликвию, понадобятся дополнительные 10 миллионов рублей, а общие затраты на ремонт объекта составят 64 миллиона рублей.

- Сотни лет водоем находился в самом сердце промышленного производства. Это негативно сказалось на его экологическом состоянии. Для очистки водохранилища потребуется много усилий, времени и средств, - рассказывает министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

По словам министра, реабилитировать Черноисточинский водоем будут в рамках национального проекта «Экология», на это из федеральной казны выделят больше 500 миллионов рублей. Первые деньги область получит в 2020 году.

Уже сейчас в водоем прекратили сбрасывать сточные воды из шламонакопителя «Водоканала-НТ». Предприятие вывозит шлам.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге 10 человек получили премии имени основателей города
На Урале осудили водителя автобуса, пытавшегося откупиться взяткой за нарушенные правил на дороге
В Екатеринбурге школьник предложил назвать новые районы города Изумрудным, Малахитовым и Аметистовым
На Урале ветеран добился социальной выплаты на жилье через прокуратуру
В Екатеринбурге за 17 миллионов продают квартиру с интерьером как во дворце
Залил видео на Youtube и разбросал листовки: в Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови
Прививочную компанию против гриппа в Екатеринбурге продлили до 1 декабря
В Екатеринбурге за сто миллионов продают «Кубу»
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
Антисанитария и мыши: после жалоб родителей, школу в Екатеринбурге проверит прокуратура
Из-за похолодания на уральских трассах будут круглосуточно дежурить дорожные службы
Наша фитнес-няша: красавица с Урала победила на ЧМ по бодибилдингу
«Обожаю грузинскую кухню и психологию»: «Мисс Ноябрь по версии КП» стала визажист из Екатеринбурга
Ботанический сад в Екатеринбурге станет платным
Рассталась с парнем своей мечты: стали известны подробности гибели молодой мамы из Первоуральска
Четверо в больнице: на свердловской трассе в жуткой аварии столкнулись две «Лады»
В Екатеринбурге девятые сутки ищут 15-летнюю школьницу со шрамом на правой щеке
Умер уральский писатель Игорь Сахновский
Подстанция нового поколения 500 кВ «Преображенская» стала первым магистральным сетевым объектом Урала, переведенным на телеуправление
В Екатеринбурге врачи вживили маленькой девочке в мозг стимулятор, чтобы уменьшить ее приступы эпилепсии
Поездки в общественном транспорте Екатеринбурга станут дешевле
У стадиона «Екатеринбург-арена» появился новый директор
«Под угрозой разрушения почти 100 зданий»: екатеринбуржцев научат сохранять памятники архитектуры
«Поговорим о своей судьбе и судьбе России»: уральский писатель Иванов напишет книгу вместе с читателями
На Урале выбрали нового оператора Единой социальной карты
Что делать, если провалился под лед и начал тонуть: публикуем несколько советов от свердловских спасателей
«Лежал в полусогнутой позе»: замерзшее тело потерявшегося в лесу дедушки обнаружил местный охотник
Tele2 дарит 1 Тб трафика владельцам новых iPhone
За выходные в Екатеринбурге произошло две жестких аварии с автобусом и троллейбусом