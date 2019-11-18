«Умысла убивать - не было»: подельником екатеринбургского дантиста-взрывателя, обвиняемого в покушении на жену, оказался сотрудник «Газпрома»

В Ленинском районном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела одного из лучших дантистов города – Дмитрия Мурашова. 27-летнего стоматолога с безупречной репутацией в медицинских кругах обвиняют в покушении на убийство гражданской жены. По версии следствия, осенью прошлого года Мурашов вместе со своим другом детства Романом Иванюшиным сделал самодельную бомбу, которую позже должны были привести в действие, когда сожительница врача будет выходить из подъезда.

Но план был сорван внезапным вмешательством пожилой сотрудницы ЖЭКа Нины Аминовой, которая заметила пакет с канистрой (в таре находилась смесь карбида – прим.ред.) и решила отнести его до мусорного бака. Испугавшись разоблачения, Иванюшин привел бомбу в действие через детонатор. Нина Аминова отделалась ожогами 2% тела и легким испугом, однако расследование инцидента поручили ФСБ. Через полтора месяца Иванюшина задержали в квартире в Пионерком микрорайоне в Екатеринбурге, а Мурашова нашли в доме возлюбленной, с ней он продолжал жить, несмотря на провальное покушение.

На суде Дмитрий никак не отреагировал на появление возлюбленной. Девушка также не стала общаться с нимФото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении горе-взрывателей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление оружия». Уже в ходе следствия выяснилось, что Иванюшин имеет психологическое расстройство и был признан невменяемым. Мурашову же грозит до 15 лет лишения свободы, его адвокат Дмитрий Оболенский убежден, что умысла убивать у дантиста не было.

- По делу проходят пострадавшими Аминова и Фирсова (имя изменено – прим.ред.). У первой сгорела одежда и небольшие ожоги, но сожительница Мурашова даже не находилась рядом в момент взрыва! Как она пострадала? Чтобы вменять такую серьезную статью у обвиняемого должен быть умысел, но его у Дмитрия не было. В последний момент он попросил Иванюшина убрать из канистры болты, которые при взрыве могли нанести смертельные ранения. Видимо, была задача сделать хлопок и напугать. Сами подумайте, неужели человек с прекрасным медицинским образованием не найдет более изощренного способа убить? Да я уверен, что он мог сделать такое, что не один бы судмедэксперт бы не разобрался, - рассказывает «КП» Оболенский.

Момент взрыва бомбы. Фото: СОЦСЕТИ

Из-за того, что Иванюшин признан невменяемым его дело было выделено в отдельное производство. Адвокат Анастасия Ганеева также настаивает на переквалификации дела и снятии обвинений в покушении на убийство.

- Иванюшин знаком с Мурашовым очень давно, они познакомились в родном Новоуральске. Роман работал техником в «Газпроме», а ведь туда кого попало не берут. По факту даже Аминовой не был нанесен вред здоровью, а лишь имущественный ущерб. Кроме этого была озвучена версия, что Иванюшин помогал Мурашову из-за долга в 100 тысяч рублей, но на самом деле на тот момент он уже вернул деньги, которые брал на покупку машины, - пояснила Анастасия Ганеева.

Бывшая гражданская жена Дмитрия Мурашова призналась в суде, что за два года совместной жизни у них не было серьезных конфликтов. Но отвечая на вопрос помощника прокурора Елена Фирсова вспомнила, как за несколько месяцев до покушения она возвращалась домой и рядом с ней прогремел хлопок.

- В тот день я отвезла маму на прием к Диме, чтобы он сделал протезирование. Потом я вернулась, сходила в магазин и пошла домой. Когда я подошла к подъезду то услышала громкий хлопок, а рядом с клумбой появился столб дыма. Я подумала, что дети балуются и бросают из окна петарды. Но когда дым рассеялся, я увидела странный металлический ящик. Он был похож на старый радиоприемник. Вечером я рассказала об этом Дмитрию, но он никак не отреагировал, - рассказывала на суде Фирсова.

Мурашов попросил родственников прислать ему в СИЗО черный костюм, чтобы быть похожим в суде на героя любимого фильмаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также экс-сожительница охарактеризовала стоматолога как спокойного, но не общительного человека. За все время совместной жизни она никогда не видела друзей Дмитрия, а про Романа Иванюшина слышала только в рассказах врача.