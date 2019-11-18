«За нами будущее»: певец Алекс Малиновский о передовых IT-технологиях в бизнесе

В гостях на радио «КП» - Екатеринбург на 92,3 FM певец, номинант премии «Золотой граммофон», финалист проекта «Голос», бизнесмен и криптоинвестор, спикер и эксперт крупнейших событий блокчейн-индустрии Алекс Малиновский.

- Алекс, мы привыкли видеть вас сцене, но сегодня вы в новом для себя амплуа. Почему вы решили заняться блокчейн-технологиями?

- Мир меняется с бешеной скоростью. То, что раньше казалось чем-то недостижимым, сегодня стало реальностью. Только тот, кто находится в тренде, имеет шанс добиться серьезного успеха. Цифровизация экономики, финансов, политики стали трендом развития общества. И меня крайне заботит то, по какому пути будут развиваться события. Блокчейн-технологии помогают решить вечные вопросы экономии ресурсов – как времени, так и денег.

- Какие насущные проблемы способны решить блокчейн-технологии?

- Высокая степень безопасности, анонимность, исключение человеческого фактора, избавление от посредников – все эти вопросы способна решить технология блокчейн. Кроме того, это искоренение бумажного документооборота, на который уходит миллионы тонн бумаги. Вырубаются леса, планета лишается естественных доноров кислорода, образуются озоновые дыры, животные лишаются дома и в итоге мы наблюдаем экологические проблемы планетарного масштаба. Если мы продолжим эксплуатировать природные ресурсы в подобных угрожающих масштабах, мы и сами лишимся всего, что только можно!

Цифровизация экономики, финансов, политики стали трендом развития общества. И меня крайне заботит то, по какому пути будут развиваться события. Фото: предоставлено Алексом Малиновским

- Есть примеры применения этой технологии уже сейчас?

- Блокчейн-технологии уже внедрили крупнейшие банки – JPMorgan и Deutsche Bank. В Грузии весь реестр земельного имущества переведен на блокчейн - подделать документы практически невозможно, и это в 400 раз быстрее, а операционные расходы сократились на 90%. Один из самых комплексных подходов анонсировали власти Дубая, где уже к 2021 году половина государственных контрактов на федеральном уровне будет осуществляться посредством технологии блокчейн. Планируется полностью отказаться от бумажного документооборота. Согласно предварительным подсчетам, это позволит Дубаю ежегодно экономить порядка $1,5 млрд, спасти 130,000 деревьев и освободить 40 часов в год работникам.

- Как технология блокчейн может быть применена в политике и государственном управлении?

- Взять любые выборы. С одной стороны – есть кандидаты на определенный пост и есть те, кто их выбирает. С другой стороны – это бесчисленные злоупотребления в виде подтасовки результатов. Технология блокчейн поможет внести ясность. Вся информация о ходе электронного голосования записана в цепочку блоков, изменить или удалить которые невозможно. Плюс жители труднодоступных районов смогут голосовать удаленно. Это поможет решить сразу несколько вопросов – повышение явки избирателей и повышение уровня доверия к вновь избранной власти.

- Как технология может быть применена в жизни обычного человека?

- Чем меньше бумажной волокиты и бюрократии, тем больше свободного времени остается для себя, семьи! А чем меньше посредников при осуществлении рутинных операций типа денежных переводов и оплаты услуг нотариусов, тем больше свободных средств остается. Представьте себе жизнь, в которой нет места бумажной волоките, очередям, грабительским комиссиям и переплатам. На блокчейн-платформу может быть интегрирована любая бизнес-идея. Такие примеры уже есть, и они реализованы на нашей блокчейн-платформе CrowdWiz.

- Расскажите подробнее о вашем проекте.

- Мы запустили блокчейн-платформу CrowdWiz в марте. Это пространство с замкнутой экосистемой и целым калейдоскопом уникальных продуктов. Яркий пример интеграции бизнеса и блокчейн-технологии – создание жилищного накопительного кооператива, позволяющего людям приобретать жильё с минимальным первоначальным взносом и рассрочкой платежа под 0% годовых на срок до 20 лет. Экономическая выгода налицо - потребитель получает беспроцентную рассрочку вместо переплаты от 150-300% по банковской ипотеке. Но мы предлагаем нечто большее – безупречную репутацию жилищного накопительного кооператива и уверенность в том, что жильё найдет своих хозяев. Всем членам кооператива гарантируется прозрачность всех операций, как финансовых, так и хозяйственных. Изменить, удалить или скрыть какую-то информацию невозможно, поскольку именно это свойство и есть сущностная характеристика технологии блокчейн. Дополнительным гарантом выступает Центральный Банк, который является надзорным и контролирующим органом.

- Есть ли еще примеры применения технологии и ее пользы в жизни обычного человека на блокчейн-платформе CrowdWiz?

- Удовлетворение первичных жизненных потребностей людей - наша первостепенная задача. Сервис «Совместные покупки» позволяет на основе кооперации групп людей по интересам приобретать товары или услуги по оптовым ценам со значительной скидкой. Это могут быть и мобильные телефоны, и товары для детей и даже продукты питания.

Если у кого-то есть желание присоединиться и стать частью сообщества нового формата – добро пожаловать! Фото: предоставлено Алексом Малиновским

- Как вы считаете, каковы перспективы развития технологии блокчейн, ваши прогнозы?

- Технология блокчейн, созданная для криптовалюты биткоин, получила новое осмысление и применение. Она активно внедряется по всему миру, как в бизнес, так и на государственном уровне. Технология исключает человеческий фактор, а роботы, действующие по заранее заданным алгоритмам, ошибаться не могут. Блокчейн является самым надежным источником хранения баз данных.

- Алекс, а как люди реагируют на происходящие изменения?

- В наше время, чтобы выжить, необходимо объединяться. Краудтехнологии способны снова объединить людей, а новые технологии позволяют сделать это наиболее эффективным образом. Так что если у кого-то есть желание присоединиться и стать частью сообщества нового формата – добро пожаловать!

- Вы выступали на крупнейшем в России и Европе блокчейн-событии – Blockchain Life, которое проходило в Москве.

- Действительно, меня приглашали в качестве спикера и эксперта блокчейн-индустрии на знаковые события отрасли, которые проходили в октябре-ноябре. Среди них Международный Экономический инвестиционный форум, Blockchain Life, Startup Show и Russian Tech Week в Сколково. На всех этих мероприятиях я выступал в качестве спикера, поделился собственным видением на развитие технологии блокчейн как в России, так и в мире, обсудили с коллегами тренды, перспективы и достижения отрасли на текущий момент времени.