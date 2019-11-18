2019-11-18T11:27:18+03:00
Общество

На горе Белой под Нижним Тагилом стартует зимний сезон

Торжественное открытие состоится 23 ноября
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Фото: Тимофей ДубининФото: Тимофей Дубинин
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В субботу, 23 ноября, в спортивном комплексе «Гора Белая» под Нижним Тагилом пройдет торжественное открытие XV юбилейного сезона.

В честь этого события на одном из лучших горнолыжных курортов России гостям презентуют праздничную программу «Снежный форсаж. Эпизод 15», в которой выступят артисты, пройдет автомобильный тест-драйв и покажут файер-шоу.

Техническое открытие сезона 2019—2020 годов состоялось 10 ноября, оснежение склонов началось еще раньше — в конце октября. Первой запущена в эксплуатацию самая длинная трасса «Туристическая», прошли тестирование новые турникеты. На этой неделе «Туристическая» будет доступна для катания в среду и четверг, кресельный подъемник работает для всех желающих, сообщается на сайте комплекса.

В этом году на обновление инфраструктуры курорта из бюджета Свердловской области выделено 200 миллионов рублей.

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