В Екатеринбурге открылось терапевтическое отделение для 19 тысяч жителей

В Екатеринбурге на базе Центральной городской больнице №3 на Старой Сортировке открылось терапевтическое отделение, где принимают врачи, а также можно пройти УЗИ, ЭКГ, поставить прививку или сдать анализ крови.

В новом отделении работает открытая регистратура, а также внедрен принцип перераспределения нагрузки между врачом с средним медицинским персоналом, проведена оптимизация работы процедурного кабинета, в том числе, процесса забора крови.

Капитальный ремонт и покупка нового оборудования обошлась бюджету Екатеринбурга и областной казне в сумму более двух миллионов рублей. Ремонт проводился в рамках регионального направления «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

В ближайшие пять лет из областного и федерального бюджетов на улучшение первичной помощи на Урале потратят почти 500 миллионов рублей.