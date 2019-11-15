«От собаки пахло водкой»: в Екатеринбурге прохожие спасли щенка от издевательств пьяного живодера

В последнее время в информационной повестке проскальзывает все больше случаев жесткого обращения с животными. Вот и накануне днем, 14 ноября, группа молодых людей отбила у пьяного живодера маленького щенка. Рассказываем эту страшную историю.

Екатеринбуржец Андрей Сакшнейдер проезжал мимо на своей машине и вдруг заметил, как мимо него едва волочит ноги пьяный мужчина. А на шлейке за собой он тащит маленького щенка.

Рокси даже заработала себе шишку на голове, но она уже не болит. Фото: Ксения Илюкевич

- В руках у него была бутылка водки, он пса волоком тащил, крутил и подкидывал, как игрушку какую-то, - вспоминает Андрей. – Я вышел из машины, подошел и стал кричать на него. Он ответил, что собака его совсем достала, потому что загадила весь дом – скорее всего, он решил от нее таким образом избавиться. Ну, я забрал щенка и отправил мужика восвояси. Тот сопротивляться не стал и просто ушел.

Перебранку, которая чуть не переросла в драку, услышали коллеги Андрея и выбежали на подмогу – щенок в тот момент беспомощно лежал на земле.

- В тот момент мужчина перекинул щенка через себя и очень сильно ударил о землю, - вспоминает Ксения Илюкевич, коллега Андрея. – Из-за этого она получила перелом нескольких ребер и повредила легкое. Поэтому теперь ей очень трудно дышать.

От удара у щенка сломало несколько ребер и повреждено легкое. Фото: Ксения Илюкевич

- Вчера ей сделали три рентгена, взяли анализы крови, которые будут готовы завтра-послезавтра. Когда мы ее забрали, от собаки сильно пахло водкой – уж не знаю, что он там с ней делал, - добавляет Ксения. – Завтра ей предстоит еще один сеанс в больнице.После того, как малыша удалось отвоевать, его повезли в клинику на обследование.

Щенка назвали Роксаной – оказалось, что ей всего 3-4 месяца. Сейчас, спустя сутки, она чувствует себя лучше – бегает, прыгает и радостно виляет хвостом. И совсем не кажется, что еще вчера над ней издевались.

Согласно предварительному диагнозу, у щенка чума. Фото: Ксения Илюкевич

- Пока что она временно живет у нас в офисе – он маленький, на ВИЗе находится, поэтому Рокси никому не мешает, - рассказывает Ксения. – У нас на районе очень много бездомных собак, они часто к нам забегают.

В больнице Рокси предварительно поставили очень серьезный диагноз – чумку, однако по внешним признакам ничего этого не наблюдается: она активная, довольная и счастливая. К сожалению, если заболевание подтвердится, то отдать щенка в ПКС или на передержку не получится. По правилам, такие организации не принимают животных с заразными симптомами – чтобы вирус не подцепили другие обитатели приюта.

Сейчас Рокси чувствует себя намного лучше. Фото: Ксения Илюкевич

Но сейчас ребята мыслят позитивно. Как только щенок пройдет полный курс лечения и восстановится, ему будут искать хороших хозяев.