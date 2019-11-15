2019-11-15T11:47:10+03:00
Общество

Уральцы могут высказать мнения о новой схеме размещения отходов

Предложения ждут до 29 ноября
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В новый вариант схемы включили 36 полигонов, а также четыре мусоросортировочных комплекса. Фото: Борис ЯрковВ новый вариант схемы включили 36 полигонов, а также четыре мусоросортировочных комплекса. Фото: Борис Ярков
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До 29 ноября 2019 года каждый житель Свердловской области может направить свои предложения и замечания по новой территориальной схеме размещения твердых коммунальных отходов. Сегодня документ появился на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ.

В новый вариант схемы включили 36 полигонов, а также четыре мусоросортировочных комплекса. На воплощение региональной программы в сфере обращения с ТКО в этом году из областной казны потрачено 76 миллионов рублей. Общий объем финансирования до 2030 года превысит 7 миллиардов рублей.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, в регионе появляются новые контейнерные площадки, полигоны, мусороперегрузочные и сортировочные станции – идет активное формирование отраслевой инфраструктуры.

- Территориальную схему следует рассматривать не только как паспорт проекта, но и как живой эффективный инструмент среднесрочного и стратегического отраслевого планирования, - подчеркнул министр.

Замечания можно отправлять по адресу: город Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1, кабинет 719, и на адрес электронной почты tko-minenergo@egov66.ru

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