2019-11-15T14:24:29+03:00
Общество

«Уже боюсь говорить»: пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, о том почему перестал представляться во время полетов

В августе Дамир Юсупов и его экипаж успешно совершили аварийную посадку, когда в двигатели самолета угодили птицы
Илья МОХОВ
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После происшествия на кукурузном поле Дамир Юсупов и его коллеги по А-321 стали почетными гостями на многих торжественных мероприятиях в стране, в том числе на футбольных матчах.После происшествия на кукурузном поле Дамир Юсупов и его коллеги по А-321 стали почетными гостями на многих торжественных мероприятиях в стране, в том числе на футбольных матчах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время взлета командир самолета всегда представляется своим пассажирам. Но только не Герой России, пилот Дамир Юсупов. В августе этого года он и его экипаж прославились на весь мир. Тогда в двигатели их самолета угодили птицы, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку. Самолет , на борту которого находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа благополучно приземлился в кукурузном поле под Москвой.

Дамира и его команду временно отстранили от полетов. Но сейчас они снова летают. При этом, по словам Дамира Юсупова он перестал представляться пассажирам своим настоящим именем. По его мнению. услышав имя героя, в салоне начинается волнение.

– Люди эмоционально реагируют на мое имя, – объяснил Дамир Юсупов телеканалу КТВ-Луч. - А волнения среди пассажиров быть не должно.

Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Мы связались с Дамиром Юсуповым, чтобы уточнить, всегда ли он теперь не будет представляться пассажирам, или это только временная мера.

– Я уже боюсь что-то комментировать. Что не скажу, все моментально попадает в Интернет, - признается Дамир. - Поэтому сейчас вообще никаких комментариев давать не буду.

«Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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