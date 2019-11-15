«Уже боюсь говорить»: пилот, посадивший самолет на кукурузное поле, о том почему перестал представляться во время полетов

Во время взлета командир самолета всегда представляется своим пассажирам. Но только не Герой России, пилот Дамир Юсупов. В августе этого года он и его экипаж прославились на весь мир. Тогда в двигатели их самолета угодили птицы, и экипаж был вынужден совершить аварийную посадку. Самолет , на борту которого находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа благополучно приземлился в кукурузном поле под Москвой.

Дамира и его команду временно отстранили от полетов. Но сейчас они снова летают. При этом, по словам Дамира Юсупова он перестал представляться пассажирам своим настоящим именем. По его мнению. услышав имя героя, в салоне начинается волнение.

– Люди эмоционально реагируют на мое имя, – объяснил Дамир Юсупов телеканалу КТВ-Луч. - А волнения среди пассажиров быть не должно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726130" frameborder="0"></iframe> Кадры с дрона на месте аварийной посадки А321.

Мы связались с Дамиром Юсуповым, чтобы уточнить, всегда ли он теперь не будет представляться пассажирам, или это только временная мера.

– Я уже боюсь что-то комментировать. Что не скажу, все моментально попадает в Интернет, - признается Дамир. - Поэтому сейчас вообще никаких комментариев давать не буду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726170" frameborder="0"></iframe> «Все живы, пилот - гений».Этот человек сегодня спас 234 жизни. Дамир Юсупов - герой! А ведь долгие годы он не мог поступить в лётное училище из-за медкомиссии...

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