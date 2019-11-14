«Он всегда был со странностями»: на Урале грабителя магазина обвинили в том, что он заявился в школу с топором

Житель свердловского села Махнева перепугал детей и сотрудников школы. 26-летний Илья Перевалов разгуливал по помещению в маске и с топором, пока в учебное учреждение не приехали полицейские. По крайней мере, так в соцсетях утверждали местные жители.

ЕДВА НЕ СБИЛ НА МАШИНЕ ШКОЛЬНИЦУ

Жители Махнева отзываются о Перевалове, как об очень странном мужчине. При этом Илью побаиваются, поэтому просили не указывать их имена.

- Он всю жизнь был со странностями, сколько я его помню. Если бы вы пообщались с ним лично, то сразу бы это заметили. Мне кажется, в Махнево все вам это скажут. Помню, девочку с параллельного класса он постоянно донимал, то штаны ей снимал, то пинал её. Лет в 17-18 на машине едва не сбил маленькую девочку, которая шла около его дома, - рассказывает одна из одноклассниц Ильи.

На странице Илье в соцсети много фото оружия, а есть вот такой пост. Фото: соцсети

Впрочем, эти странности не помешали ему отслужить срочную службу в армии.

- Он периодически покуривает наркотики, - говорит знакомый Перевалова. - Возможно, именно в этом состоянии он недавно зашел с топором в продуктовый магазин. Взял хлеб и ушел, не заплатив. После этого Илью задержали полицейские.

То что Илья не в ладах с законом и находится под следствием из-за разбоя в продуктовом подтверждают и силовики. Перевалова отправили под домашний арест, для чего надели браслет. Но на днях Илья зачем-то отправился к школе.

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ РОДСТВЕННИКОМ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ

- Он нарушил домашний арест. При этой мере пресечения покидать дома и выходить в общественные места запрещено, - объясняет руководитель пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. - В связи с этим полицейские Алапаевска сегодня через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу. Официально мужчина не работает, уже имеет условную судимость за кражу. В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. В частности, он иногда представляется родственником известных в стране людей.

26-летнего Илью обвинили в том, чего он не делал. Фото: соцсети

В пресс-службе регионального следственного комитета уверяют - мужчина с топором в школу не приходил.

- Он пошел в свой гараж колоть дрова, пользовался топором, - говорит официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. - Потом без топора ходил около школы и смотрел, как она отремонтирована. Криминальных событий в этой ситуации не было.

«Комсомолка» поговорила с одним из педагогов школы, где якобы разгуливал мужчина с топором. Но учительница заявила, что ничего о подобном случае не слышала.