Губернатор дал указания правительству по развитию «коммуналки»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал указания региональному правительству и главам муниципалитетов по качественному выполнению программ по развитию коммунальной инфраструктуры.

По словам главы региона, акцент в работе нужно сделать на качестве услуг ЖКХ, чистоте воздуха и воды, безаварийному прохождению отопительного сезона, благоустройстве населенных пунктов и ряду других направлений. В приоритете – реализация регионального проекта «Чистая вода».

- Он подразумевает модернизацию и строительство объектов водоснабжения в Кировграде, Кушве, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Выполнение обязательств с нашей стороны необходимо для привлечения соответствующего финансирования из федерального бюджета. Раскачиваться некогда. Эта работа требует безотлагательных мер, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Сейчас органы местного самоуправления займутся инвентаризацией объектов коммунальной инфраструктуры и актуализацией схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Итогом этого процесса станет отсутствие бесхозных коммунальных объектов.