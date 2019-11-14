2019-11-15T11:47:10+03:00
Общество

Губернатор дал указания правительству по развитию «коммуналки»

Одним из приоритетов должно стать активное включение в реализацию регионального проекта «Чистая вода»
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Фото: све.рфФото: све.рф
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал указания региональному правительству и главам муниципалитетов по качественному выполнению программ по развитию коммунальной инфраструктуры.

По словам главы региона, акцент в работе нужно сделать на качестве услуг ЖКХ, чистоте воздуха и воды, безаварийному прохождению отопительного сезона, благоустройстве населенных пунктов и ряду других направлений. В приоритете – реализация регионального проекта «Чистая вода».

- Он подразумевает модернизацию и строительство объектов водоснабжения в Кировграде, Кушве, Верхней Туре и Нижнем Тагиле. Выполнение обязательств с нашей стороны необходимо для привлечения соответствующего финансирования из федерального бюджета. Раскачиваться некогда. Эта работа требует безотлагательных мер, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Сейчас органы местного самоуправления займутся инвентаризацией объектов коммунальной инфраструктуры и актуализацией схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Итогом этого процесса станет отсутствие бесхозных коммунальных объектов.

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