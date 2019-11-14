2019-11-15T11:47:10+03:00
Общество

Бюджет Свердловской области обсудят вместе с бизнесменами

Они станут одними из первых участников обсуждений
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области начали обсуждать бюджет региона на 2020 года, а также плановый период 2021-2022 годов. Одни из первых участников обсуждений – представители бизнес-сообщества и эксперты.

По словам свердловского министра финансов Галины Кулаченко, общественные обсуждения бюджета с предпринимателями стало традицией.

- Предпринимателям интересны вопросы предоставления налоговых преференций и другие механизмы поддержки бизнеса. В целом на поддержку субъектов предпринимательской деятельности, некоммерческих организаций проектом бюджета в 2020 году предусматривается более 12 миллиардов рублей из областной казны, - говорит Галина Кулаченко.

В рамках бизнес–слушаний предприниматели познакомились с основными параметрами бюджета, рассмотрели вопросы налоговых льгот.

Как сообщила и.о. министра экономики и территориального развития региона Татьяна Гладкова, по сравнению с 2017 годом налоговые льготы для бизнеса в Свердловской области выросли почти в три раза и сегодня их объем составляет около 17 миллиардов рублей. Об основных приоритетах финансирования госпрограмм, а также мерах поддержки бизнеса в 2020 году рассказали руководители и заместители руководителей региональных ведомств: МинАПК, МинЖКХ, Мининвеста, Минпромнауки, Мингосимущества и Минстроя.

Напомним, прогноз доходов областного бюджета на 2020 год составляет 260,6 миллиарда рублей, что на 11 миллиардов выше первоначально утвержденного. Расходы областного бюджета планируются в сумме 286,9 миллиарда рублей. 65 % всех расходов, а это 186,7 миллиарда рублей, предусмотрены на социальную сферу и будут направлены на финансирование образования, здравоохранения, культуры, социальной политики.

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