На Урале откроют шесть современных библиотек

В ближайшие месяцы в населенных пунктах Свердловской области откроются шесть современных библиотечных центров, так называемых, модульных библиотек. На их создание из областной казны потратят 3 миллиона рублей, еще 30 выделит федеральный бюджет.

Культурные учреждения появятся в поселках Пышма и Студенческий, в селе Колчедан, а также в городах Краснотурьинск, Березовский и Верхняя Пышма.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в рамках проекта по созданию модульных библиотек происходит преобразование существующих учреждений культуры в современные библиотечные центры.

Всего в ближайшие пять лет в области откроется девять библиотек нового типа.