2019-11-15T11:47:10+03:00
Общество

На Урале откроют шесть современных библиотек

На их создание потратят 33 миллиона рублей
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В ближайшие месяцы в населенных пунктах Свердловской области откроются шесть современных библиотечных центров, так называемых, модульных библиотек. На их создание из областной казны потратят 3 миллиона рублей, еще 30 выделит федеральный бюджет.

Культурные учреждения появятся в поселках Пышма и Студенческий, в селе Колчедан, а также в городах Краснотурьинск, Березовский и Верхняя Пышма.

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в рамках проекта по созданию модульных библиотек происходит преобразование существующих учреждений культуры в современные библиотечные центры.

Всего в ближайшие пять лет в области откроется девять библиотек нового типа.

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