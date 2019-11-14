2019-11-15T11:47:10+03:00
История современности

«Красный Урал, Ленинбург...»: как могли назвать Екатеринбург 95 лет назад

В 1924 году столицу Урала переименовали в Свердловск
Данил СВЕЧКОВ
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Такими иллюстрациями в уральских газетах 1924 года сопровождались обсуждения переименования Екатеринбурга.Такими иллюстрациями в уральских газетах 1924 года сопровождались обсуждения переименования Екатеринбурга.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
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Сегодня, 14 ноября, исполнилось ровно 95 лет, как Екатеринбург временно превратился в Свердловск. А началось все с простого заголовка в местной газете, который был опубликован в самом начале года: «Переименовать город Екатеринбург!».

Дело в том, что советские власти противопоставляли новое государство старым порядкам и всячески стремились искоренить из памяти людей имена первых лиц государства дореволюционной эпохи. Поэтому Санкт-Петербург, названный в честь Петра I в начале 1924 года превратился в Ленинград. По этой же причине Екатеринбург, названный в честь супруги Петра I, решили переименовать во что-то более приятное слуху советской власти.

Свердловск 1936 год. Фото: Управление архивами Свердловской области

Свердловск 1936 год. Фото: Управление архивами Свердловской области

Как по команде, советские газеты принялись писать в негативном ключе о личности российской императрицы. Личность же революционера Якова Свердлова, напротив, журналисты стали превозносить. Ему припоминали то, что он возглавлял большевиков на Урале и сидел в Екатеринбургском централе на улице Репина.

Сыграло тут свою роль и то, что в 1919 году Свердлов успел побыть формальным главой государства, когда возглавлял Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Благодаря его протекции многие уральские большевики перешли на работу в Москву и якобы именно они и продавливали идею – назвать Екатеринбург в честь своего умершего покровителя (Яков Свердлов скончался в 1919 году, - Ред.).

В 1924 году на страницах газет довольно часто публиковались варианты новых имен для города, которые якобы предлагали местные жители. Самые яркие из них: Реваншбург, Уралград, Уралосвердловск, Красный Урал, Андрейград и Ленинбург. Все варианты советская пресса называла неудачными.

В столице Урала лишь памятник Якову Свердлову на проспекте Ленина напоминает о том времени, когда Екатеринбург был Свердловском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Урала лишь памятник Якову Свердлову на проспекте Ленина напоминает о том времени, когда Екатеринбург был Свердловском.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Реваншбург – имя, хотя и имеющее некоторый смысл, совершенно не годится, – писали уральские журналисты в 1924 году. – Реванш обозначает вызов на повторение борьбы, и при том вызов побежденного. У нас все было иначе, мы борцы и победители. Кроме того, пора научиться говорить русским языком. Красноуральск – красным может назваться почти любой город СССР. И подобные переименования уже есть. Краснодар, Красный Яр, Краснококшайск. Поэтому оно нежелательно. Красный Урал – собственно, то же самое, что и Красноуральск. Свердловск – вот самое подходящее имя для Екатеринбурга»

На этом имени и сошлись. 14 октября 1924 года Горсовет вынес постановление о переименовании города, а 14 ноября уже ЦИК СССР официально это утвердил и город наш стал Свердловском. Историческое название ему вернули лишь в 1991 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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