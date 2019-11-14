В 2019 году 620 детей-сирот получили жилье в Свердловской области

На этой неделе 140 детей-сирот в Нижнем Тагиле и Первоуральске получили новое жилье. Все квартиры отделаны под чистовую и готовы к заселению. Ключи получили 60 человек в Нижнем Тагиле и 80 – в Первоуральске.

Программу по обеспечению жильем контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на нее ежегодно выделяется больше 1 миллиарда рублей. По этой программе каждый год на Урале около тысячи детей-сирот получают квартиры.

В Нижнем Тагиле новые квартиры детям-сиротам дали в доме по улице Пиритной. На строительство объекта потратили 79,4 миллиона рублей: 71,4 миллиона – из областной казны и 8 миллионов – из федерального бюджета.

Новое жилье до конца года дети-сироты получат в Ачите, Волчанске, Сухом Логу, Ирбите, Туринске и других городах региона.

По государственной программе жильем обеспечены 526 детей-сирот в Нижнем Тагиле и 201 подросток в Первоуральске. Всего с начала этого года фонд жилищного строительства предоставил квартиры 620 детям-сиротам Свердловской области.