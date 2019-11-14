Обозвала «шкурой» и расклеила интимные фото: екатеринбурженка отомстила жене своего любовника и попала под «уголовку»

В Екатеринбурге спор двух девушек, не поделивших мужчину, закончился уголовным делом. В порыве ревности одна из женщин распечатала интимные фотографии своей соперницы и расклеила у ее подъезда. Также ревнивица помадой написала номер телефона пострадавшей, сопроводив его подписью «шкура». В итоге СКР завел уголовное дело. Недавно по нему вынесли приговор.

УШЕЛ ОТ ЖЕНЫ К ДРУГОЙ

22-летний Евгений (все имена героев изменены. – Ред.) в конце 2017 года женился на 29-летней Екатерине. Вскоре у них родилась дочь. Но семейная жизнь у них не заладилась. В какой-то момент Евгений решил уйти от своей благоверной, и пара оформила развод. Его новой избранницей стала 28-летняя Юлия, которая была хорошо знакома и с Екатериной.

Новая избранница Евгения постоянно ревновала своего мужчину к бывшей жене. Она боялась, что тот к ней вернется.

Однажды Юлия решила залезть в телефон Евгения. Там она нашла интимные фото его бывшей жены, которые там хранились еще со времен, когда супруги жили вместе. Говорить своему мужчине она ничего не стала, а просто сохранила эти фотографии себе.

В июле этого года Юлия отправилась в торговый центр «Дирижабль», где распечатала эти фотографии на цветном принтере. Затем она подошла к одному из домов в районе Ботаники, где жила Екатерина. Девушка стала звонить своей сопернице, но та выходить из квартиры не стала. Тогда Юлия повесила у подъезда ее интимные фото, сфотографировала этот «стрит-арт» и отправила его Екатерине через сообщение в соцсети. Помимо этого, у входа в подъезд ревнивица написала помадой номер телефона соперницы, сопроводив его подписью «шкура».

Фотографии быстро сняли, а вот оскорбительная надпись еще какое-то время висела у подъезда.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛСЯ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Екатерина обратилась в СКР. Следователи в разговоре с «Комсомолкой» информацию о произошедшем подтвердили.

Теперь Евгений живет с Юлией, ради которой он оставил жену с двухлетней дочкой. Фото: соцсети

- Пострадавшая обратилась к нам с заявлением о привлечении своей знакомой к уголовной ответственности по статье 137. Та, в ходе опроса, призналась, - рассказал следователь следственного отдела СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга Радик Батталов.

Следователи возбудили уголовное дело по первой части статьи 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Они закончили расследование и передали дело в суд. Юлии грозили исправительные работы и даже срок в колонии, но для нее все закончилось штрафом.

«ХОЧУ ЗАБЫТЬ ОБ ЭТОМ, КАК О СТРАШНОМ СНЕ»

Нам удалось поговорить со всеми участниками этой истории. Евгений был немногословен и сказал, что не хотел бы, чтобы информация о его личной жизни попала в СМИ.

Юлия оказалась более разговорчива:

- Началось все с того, что с Евгением мы познакомились через общего знакомого в сентябре 2018 года. Я избегала с ним общения, так как он был женат и имел ребёнка. В чужую семью я не хотела вмешиваться. Спустя два месяца мы встретились и начали общаться. На тот момент он уже ушёл из семьи. Екатерина постоянно выгоняла его из дома. Зимой ему приходилось спать в машине. И я его просто поддержала, но отношений между нами не было, - рассказывает Юлия.

Но, узнав об их общении, Екатерина подала на развод. При этом, по словам Юлии, бывшая жена постоянно манипулировала бывшим мужем за счет ребенка.

- Так сложились обстоятельства, что мы начали с Евгением жить вместе, но она не успокаивалась, всячески мешала этому. Например, в январе 2019 года, она специально заманивала его к себе домой под предлогом того, что болеет ребенок. А сама просто сманивала его на интим, чтобы собрать на него компромат для меня. И так было постоянно. Она просто меня спровоцировала на подобное. А на самом деле она двуличная мразь, которая не ценила свою семейную жизнь. А получилось, что я осталась крайней. Я тоже мама и у меня трое детей, но я почему-то никому жизнь не порчу.

Екатерина была не так многословна и сказала, что хотела бы забыть о случившемся.

- Для меня это была ужасная история. Хочу забыть ее, как страшный сон. Я и так это тяжело пережила. И до сих пор не могу отойти от случившегося, а у меня маленькая дочка, - рассказывает она.

Сейчас Евгений живет с Юлией.