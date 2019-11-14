«Чтобы согреться, звонили в цех, просили: «Дайте пару»: екатеринбурженка о жизни в Водонапорной башне

Музей в Водонапорной башне Екатеринбурга отмечает годовщину с момента открытия. В связи с этим одно из самых узнаваемых зданий уральской столицы посетили люди, которые когда-то жили в нем.

Дело в том, что водонапорная башня, которая до революции использовалась для нужд пожарной части, в годы после Великой Отечественной войны была передана под квартиры. Одна располагалась на первом этаже, другая на втором. Людмиле Перковской было пять лет, когда в 1950 году ее родителям выделили жилплощадь на нижнем уровне.

Семья Перковских, жившая на первом этаже башни в 50-х.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– До войны отец мой жил в Москве с родителями, – вспоминает Людмила. – У него был старший брат. Но его взяли в ополчение защищать Москву, и в конце 1941 года во время боев он пропал без вести. А отца вместе с заводом, на котором он работал, эвакуировали на Урал. Здесь в Свердловске он и познакомился с моей мамой. Сначала от завода им выделили 10-метровую комнату в коммунальной квартире вдали от центра, а затем переселили в башню.

Водонапорная башня тогда, кстати, выглядела немного иначе. Вокруг нее находились цеха завода. Кроме того у самого здания был небольшой пристрой.

– В этом пристрое у нас кухня была размером два на два метра, – говорит Людмила Перковская. – Мы прожили в этой башне восемь лет. Я, мой младший брат, мама и папа. В пристрое, кстати, раньше фотоателье заводское находилось. На старинном аппарате делали «паспортные» фотографии рабочих для пропусков. Мы когда заехали, нашли много ящиков со стеклышками с этими снимками. Сложно тут, конечно, было жить. Водоснабжения нет – за водой приходилось идти на колонку. Канализации нет – помои выносились на улицу. Туалет – две кабинки на улице. Женская и мужская.

Такой вид на город открывается из окна башни на втором этаже.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но хуже всего было то, что старинная водонапорная башня не был подключена к городской системе отопления. В тридцатиградусные морозы толстые каменные стены моментально становились ледяными.

– Заводу, стоявшему рядом с башней, для технологического процесса нужен был пар перегретый, поэтому там был паросиловой цех, где его готовили, – говорит Людмила. – И они провели в башню трубу. Когда мы начинали замерзать, то звонили по внутреннему телефону в этот цех: «Дайте пару». Они открывали какую-то задвижку, и пар шел в наши батареи, которые от резкого перепада температуры начинали стучать. А разогревались они, как утюг – обожжешься, если дотронешься. А еще под батарею забегали крысы. Поэтому я сидела, поджав ноги. Мне было страшно.

Ровно год назад на втором этаже башни открылся музей, посвященный ее истории.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть трубы с паром шла по улице. И в морозы вода внутри нее замерзала, так что пар не мог пробиться в башню.

– Мы грели воду в чайнике на электрической плите, приставляли лестницу снаружи к башне и поливали трубу кипятком, – отмечает Людмила Перковская. – Когда пробка ледяная выходила, можно было снова подавать пар в башню.

В начале 60-х завод вокруг Водонапорной башни начали разрушать. Фото: Музей истории Екатеринбурга

И все равно многие завидовали жильцам башни, ведь у них была своя отдельная жилплощадь, в то время как многие другие жители города вынуждены были жить в коммунальных квартирах.

– Родители моей подруги приходили к нам и говорили: «Мы так вам завидуем, что вы отдельно живете». А сейчас уже взрослой смотрю на это помещение и думаю, а чему было завидовать? В 1958 году нам выделили однокомнатную квартиру, и мы переехали. Мне было уже 13 лет. Переезжать было не жалко. Жалко было лишь менять школу.

Руины завода, стоявшего рядом с башней на Плотинке, были настолько живописными, что их даже снимали в кино. Фото: Музей истории Екатеринбурга

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