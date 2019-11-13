2019-11-13T15:28:47+03:00
Звезды

В Синара Центре прочитают лекцию о главном враче госпиталя Верх-Исетских заводов

Лектором станет Маргарита Сажина, заведующая Екатеринбургским отделом Свердловского областного музея истории медицины
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Синара Центр разместился в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX векаСинара Центр разместился в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века
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20 ноября в галерее Синара Арт пройдет мероприятие из цикла «Лекции во Флигеле». Тема грядущей лекции: «Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов»

Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов с 1859 по 1909 гг., доктор медицины, основатель известной российской врачебной династии Миславских-Адо. Миславский являлся учредителем, вице-президентом, затем – Почётным президентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), а также одним из главных организаторов Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года. Во время лекции Маргарита Григорьевна Сажина, заведующая Екатеринбургским отделом Свердловского областного музея истории медицины, расскажет о профессиональной и общественной деятельности Александра Миславского, присвоении звания Почетного гражданина города Екатеринбурга и открытии бесплатной глазной лечебницы. Лекция пройдет в Синара Центре, разместившемся в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века – в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Комплекс состоит из четырех отреставрированных исторических зданий и нового трехэтажного корпуса, построенного в стиле классицизма. Синара Центр расположен по адресу: Верх-Исетский бульвар, 15 (вход со стороны ТЦ ЭМА). лекция «Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов» состоится 20 ноября в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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