В Синара Центре прочитают лекцию о главном враче госпиталя Верх-Исетских заводов
20 ноября в галерее Синара Арт пройдет мероприятие из цикла «Лекции во Флигеле». Тема грядущей лекции: «Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов»
Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов с 1859 по 1909 гг., доктор медицины, основатель известной российской врачебной династии Миславских-Адо. Миславский являлся учредителем, вице-президентом, затем – Почётным президентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), а также одним из главных организаторов Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года. Во время лекции Маргарита Григорьевна Сажина, заведующая Екатеринбургским отделом Свердловского областного музея истории медицины, расскажет о профессиональной и общественной деятельности Александра Миславского, присвоении звания Почетного гражданина города Екатеринбурга и открытии бесплатной глазной лечебницы. Лекция пройдет в Синара Центре, разместившемся в одном из старейших архитектурных ансамблей Екатеринбурга XIX века – в зданиях бывшего госпиталя Верх-Исетского завода. Комплекс состоит из четырех отреставрированных исторических зданий и нового трехэтажного корпуса, построенного в стиле классицизма. Синара Центр расположен по адресу: Верх-Исетский бульвар, 15 (вход со стороны ТЦ ЭМА). лекция «Александр Андреевич Миславский – главный врач госпиталя Верх-Исетских заводов» состоится 20 ноября в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU