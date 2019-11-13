2019-11-13T12:25:57+03:00
Общество

Снежно и сказочно: Екатеринбург накрыло пушистым одеялом

Смотрим уютные фото зимнего города
Юлия СТАЛИНА
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Такая погода сохраниться до конца недели.Такая погода сохраниться до конца недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга в среду, 13 ноября, проснулись в зимней сказке. Пушистый снег покрыл землю буквально за одну ночь. При этом на улице тело и не сильно ветрено. Синоптики пообещали, что такая погода на Урале сохраниться до конца недели.

К обеду движение на дороге стало рабочим. Машин мало. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К обеду движение на дороге стало рабочим. Машин мало.Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 ноября в течение всего дня градусник будет показывать – 1 градус, ночью температура опустится до минус 11 градусов. Снег и облачно.

14 ноября, в четверг, похолодает до 9 градусов днем, а ночью начнет теплеть до минус 8 градусов. Целый день будет также идти снег.

15 ноября, пятница будет – 3 днем и к вечеру потеплеет до – 1. Снегопады продолжатся до самого вечера.

Какая красота сегодня в парках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая красота сегодня в парках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозам, высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров.

Снежная погода понравилась екатеринбуржцам. Жители начали активно делиться красивыми пейзажами в социальных сетях. Обрадовались и владельцы собак, сегодня их питомцы веселись во время прогулки.

Собаки радуются выпавшему снегу. Фото: Павел Кислицын

Собаки радуются выпавшему снегу.Фото: Павел Кислицын

На страже находятся коммунальные службы. Сегодня они работают в усиленном режиме. По данным департамента информационной политики администрации Екатеринбурга, на уборку улиц города вышли.

- Днем уборка снега будет продолжена. Планируется задействовать 458 дорожных рабочих и 182 единицы спецтехники, из них – 47 КДМ, 53 трактора, 13 фронтальных погрузчиков и 42 самосвала, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Чтобы не было скользко, тротуары посыпают специальной пескосоляной смесью.

Собаки точно получили удовольствие от утреней прогулки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собаки точно получили удовольствие от утреней прогулки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на дорогах области 300 снегоуборочных машин ликвидируют последствия утреннего снегопада.

Кстати, из-за осадков с самого утра город встал в многокилометровые пробки. В час пик сервис Яндекс.Пробки показывал 8 баллов. Днем движение стало свободнее и пока в Екатеринбурге рабочие 4 балла.

Возле Харитоновского парка тоже красота. Фото: Евгений Стоянов

Возле Харитоновского парка тоже красота.Фото: Евгений Стоянов

ИСТОЧНИК KP.RU

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