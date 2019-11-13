2019-11-13T10:53:15+03:00
Общество

«Хочу искупить грехи своего брата»: жительница Подмосковья ищет племянницу в Свердловской области, которую никогда не видела

В 80-х годах ее брат в Нижней Салде познакомился с девушкой Натальей и влюбился, но судьба разлучила пару
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Наталья первая справа. Фото: предоставила Ольга ВолковаНаталья первая справа. Фото: предоставила Ольга Волкова
Изменить размер текста:

В редакцию «Комсомольской правды» в Екатеринбурге пришло письмо от жительницы подмосковного города Реутов. Писала 65-летняя Ольга Волкова и просила помочь найти ее родную племянницу, которую она никогда не видела.

Как рассказывает женщина, с 1980 по 1982 годы брат Ольги Валерий Волков проходил на Урале военную службу. Сначала 20-летний парнишка был в военной части в Нижней Салде, затем его перевели в Верхнюю Салду. Там молодые солдаты помогали строить детский лагерь «Лесная сказка».

Валерий в центре в фуражке. Фото: предоставила Ольга Волкова.

Валерий в центре в фуражке. Фото: предоставила Ольга Волкова.

- В этой «Лесной сказке» наш Валера познакомился Наташей. У них сразу же завязался роман, они сильно полюбили друг друга, - рассказывает нам по телефону Ольга Волкова, сестра Валерия. – Брат демобилизовался и ему пришлось уехать домой обратно в Реутов.

Влюбленные расстались, и Валерий пообещал Наталье забрать ее вместе с ребенком от первого брака. Но судьба решила иначе.

Валерий второй слева. Фото: предоставила Ольга Волкова.

Валерий второй слева. Фото: предоставила Ольга Волкова.

Дома парень нашел себе другую и собрался жениться. Наташе написал телеграмму с прощальными словами. В ответ она ответила: «Зачем же ты так со мной, Валерочка». Больше от Наташи ни пришло ни строчки.

- Он после этого брат сильно переживал и замкнулся в себе. Начал выпивать. Через год к нам в гости приехал сослуживец Валеры, он рассказал, что Наташа родила дочку. Но никто не знал ее адреса, она сама не выходила на связь, - вздыхает Ольга.

Наталья первая справа держит сына Павлика за плечи. Фото: представила Ольга Волкова

Наталья первая справа держит сына Павлика за плечи. Фото: представила Ольга Волкова

Недавно Валерий Волков умер, но его сестра не может забыть эту историю. Женщина говорит, что хочет искупить грехи своего брата и найти родную племянницу. У семьи Волковых осталась только одно фото Натальи. На снимке она справа обнимает за плечи своего сына Павлика.

- «Лесная сказка», август. 1982 год. Мы уже вступили в пионеры, - подписано фото на обратной стороне.

Сейчас Наталье должно быть примерно 60 лет, ее дочери 36. Если вы знаете что-нибудь о людях, которых разыскивает Ольга Волкова, позвоните в редакцию «Комсомольской правды» по номеру 8-(343)-237-25-51. Или напишите на наш электронный адрес kp.ekb@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Выставлю на аукцион»: житель Екатеринбурга продает таблички с кабинета Бориса Ельцина
Ехала на экзамены в УрГЮУ: на уральской трассе в жуткой аварии чуть не погибла сотрудница МВД
Екатеринбурженка отсудила у брендового магазина 324 тысячи за зеленые пятна на меховой шубе
На Урале на строительство воркаут-площадок потратят семь миллионов
Похолодает до -14: завтра на Урале будет снежно и очень скользко
Диетологи предупредили о вреде безалкогольного пива
Пытался затормозить, но было поздно: В Свердловской области грузовой поезд сбил женщину
«Настоящий уральский характер»: Куйвашев поздравил екатеринбургского космонавта, которого наградил Путин
Центровая уральских «лисиц» стала капитаном сборной России
Куйвашев включился в литературный спорт между писателем Прилепиным и своим замом Бидонько
В Березовском ради новой школы начали вырубать деревья
В Школе здоровья 60+ узнали про профилактику хронического гастрита
В Екатеринбурге из-за ремонта на Библиотечной меняет схему движения автобус №60
«Организм дал сбой»: певица Клава Кока оказалась в больнице
Екатеринбургская прокуратура выслушает жалобы всех, кто страдает от мусора
На войну со снегопадом вышли все коммунальные силы Екатеринбурга
Легендарный декан журфака УрФУ в Екатеринбурге уходит с поста
Екатеринбург вошел в пятерку российских городов, где с огненным шоу выступит солист группы Rammstein
Екатеринбуржец, покоривший космос, получит звание Героя России
Выпал снег – город застыл: из-за сильной непогоды Екатеринбург встал в километровые пробки
Огонь тушили 13 бригад: под Екатеринбургом на площади в 600 «квадратов» сгорела лесопилка
Екатеринбуржцы в исторический день рождения города могут бесплатно посетить 24 музея
Угрожал ложкой: в Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи
В Екатеринбурге ищут мужчину со шрамом на правой брови
На Урале хотят изменить законодательство, чтобы эвакуировать бесхозные машины, мешающие убирать снег
На окраине Нижнего Тагила поезд сбил женщину
В Екатеринбурге исчезнут гипермаркеты «Мегамарт»
В Екатеринбурге у строящегося дома обрушилась часть фасада