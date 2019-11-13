«Хочу искупить грехи своего брата»: жительница Подмосковья ищет племянницу в Свердловской области, которую никогда не видела

В редакцию «Комсомольской правды» в Екатеринбурге пришло письмо от жительницы подмосковного города Реутов. Писала 65-летняя Ольга Волкова и просила помочь найти ее родную племянницу, которую она никогда не видела.

Как рассказывает женщина, с 1980 по 1982 годы брат Ольги Валерий Волков проходил на Урале военную службу. Сначала 20-летний парнишка был в военной части в Нижней Салде, затем его перевели в Верхнюю Салду. Там молодые солдаты помогали строить детский лагерь «Лесная сказка».

Валерий в центре в фуражке. Фото: предоставила Ольга Волкова.

- В этой «Лесной сказке» наш Валера познакомился Наташей. У них сразу же завязался роман, они сильно полюбили друг друга, - рассказывает нам по телефону Ольга Волкова, сестра Валерия. – Брат демобилизовался и ему пришлось уехать домой обратно в Реутов.

Влюбленные расстались, и Валерий пообещал Наталье забрать ее вместе с ребенком от первого брака. Но судьба решила иначе.

Валерий второй слева. Фото: предоставила Ольга Волкова.

Дома парень нашел себе другую и собрался жениться. Наташе написал телеграмму с прощальными словами. В ответ она ответила: «Зачем же ты так со мной, Валерочка». Больше от Наташи ни пришло ни строчки.

- Он после этого брат сильно переживал и замкнулся в себе. Начал выпивать. Через год к нам в гости приехал сослуживец Валеры, он рассказал, что Наташа родила дочку. Но никто не знал ее адреса, она сама не выходила на связь, - вздыхает Ольга.

Наталья первая справа держит сына Павлика за плечи. Фото: представила Ольга Волкова

Недавно Валерий Волков умер, но его сестра не может забыть эту историю. Женщина говорит, что хочет искупить грехи своего брата и найти родную племянницу. У семьи Волковых осталась только одно фото Натальи. На снимке она справа обнимает за плечи своего сына Павлика.

- «Лесная сказка», август. 1982 год. Мы уже вступили в пионеры, - подписано фото на обратной стороне.

Сейчас Наталье должно быть примерно 60 лет, ее дочери 36. Если вы знаете что-нибудь о людях, которых разыскивает Ольга Волкова, позвоните в редакцию «Комсомольской правды» по номеру 8-(343)-237-25-51. Или напишите на наш электронный адрес kp.ekb@phkp.ru.