В Екатеринбурге женщина добавила к своей «однушке» три комнаты, захватив техэтаж

В Екатеринбурге судебные приставы сломали стену из пеноблоков в подъезде дома на улице Самолетной. Ее возвела женщина, которая живет в этом же подъезде на 10 этаже.

- Жительница многоквартирного дома отгородила часть технического этажа, добавив тем самым к своей жилплощади незаконные квадратные метры, - объясняют в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Таким способом нерадивая собственница получила три комнаты над своей квартирой. Она подвела к бывшему техэтажу трубы водоснабжения и электросети, а еще повесила в комнатах ковры и поставила мебель. В общем, сделали из помещения техэтажа полноценную квартиру.

На захваченных метрах она оборудовала три комнаты. Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Но этой затеей оказалось недовольно товарищество собственников жилья. Его руководство обратилось в суд с требованием обязать нерадивую собственницу привести все в прежний вид. Суд принял решение в пользу ТСЖ. Но демонтировать незаконную стену нарушительница не торопилась, как и выносить из техэтажа свои вещи.

- Судебным приставом-исполнителем был совершен выезд в адрес жительницы, где было установлено, что судебное решение не исполнено. Должнице дан срок для добровольного исполнения решения суда. Поскольку в установленный срок женщина так и его и не исполнила, демонтаж перегородки осуществлен в принудительном порядке. Женщине ничего не оставалось, как перенести личные вещи, технику, мебель и прочую бытовую утварь в свою законную однокомнатную квартиру, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/743470" frameborder="0"></iframe> Екатеринбурженка захватила техэтаж, добавив к своей квартире три комнаты.Пресс-служба УФССП по Свердловской области! другой источник

Также собственнице вручили требование восстановить фасад стены в соответствии с архитектурным проектом. Еще ей будет нужно вынести многочисленный строительный мусор, скопившийся в ходе демонтажа стены.

- В результате должница исполнила решение суда в полном объеме, соседям возвращен технический этаж, - уточнили в УФССП.