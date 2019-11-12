«За такие деньги нужно умирать на работе!»: читатели «КП» - о «высоких» зарплатах в больницах Екатеринбурга

Кажется, мы уже не удивляемся статистике, которую публикуют официальные структуры. Если еще недавно мэр Высокинский говорил, что средняя зарплата врачей в городе превысила 50 тысяч рублей, то сейчас появилась информация о том, что они зарабатывают больше 70 тысяч. При этом речь идет о медперсонале государственных учреждений, а не частных центров.

По данным ТФОМС Свердловской области, в 2019 году средняя зарплата врачей выросла почти на 5% и составила 75 800 рублей. Зарплата среднего медицинского персонала по состоянию на сентябрь этого года составила 42,4 тысячи рублей, у младшего медперсонала - порядка 37 тысяч.

И вроде бы нужно порадоваться за тех людей, которые ежедневно спасают человеческие жизни. Вот только возникают сомнения, насколько эти цифры соответствуют действительности.

Сразу же несколько наших читателей, работающих в сфере медицины, согласились рассказать о своих зарплатах. В их интересах мы не будем указывать их имена и полные названия учреждений. Думаем, вы прекрасно понимаете, какие последствия могут грозить за такие высказывания в СМИ.

Многие медработники пришли в недоумение, когда увидели цифры от ТФОМСФото: Алексей БУЛАТОВ

- Интересно, откуда взялись эти цифры? Я работаю в лаборатории при детской поликлинике, имею высшее образование, мой оклад за одну ставку - 14600 рублей. Все остальное - надбавки за увеличенный объём работы и платные услуги. Нагрузка ежедневно очень большая, приходится и после работы оставаться и в выходные работать. Разве это нормально? Разговор нужно вести не о тех деньгах, которые путем неимоверных усилий и переработки получают врачи и другие медицинские работники, а об окладах на ставку, на которую не прожить. Поэтому и приходится соглашаться на любую работу и переработку, - написала женщина, чье письмо стало первым, поступившим на нашу редакционную почту.

- Я работаю врачом. Во ФБУН (федеральном бюджетном учреждении науки), но по факту это медицинское учреждение, - пишет другой читатель «Комсомолки». – Я врач УЗД (врач ультразвуковой диагностики - Прим. Ред.). Моя зарплата 59000-60000 рублей. Считается, что это очень неплохая зарплата по Екатеринбургу. Знакомые врачи из поликлиник (первичное звено) мне завидуют. Если посмотреть предложения по работе в Екатеринбурге, то зарплату в 75000 рублей далеко не всегда можно увидеть.

Педиатр с 20-летним стажем работы в одной из ведущих детских больниц Екатеринбурга:

- Прекрасно знаю, что можно получать под 75 тысяч, но чтобы такая цифра стала средней по городу – вряд ли. Для этого нужно брать 2-3 ставки и ночные дежурства. За такие деньги на работе умирать надо! Однако вполне могу поверить, что у кого-то зарплата реально выросла.

Хирург городской клинической больницы:

- Я работаю на две ставки в муниципальной больнице и несколько дежурств беру. Выходит около 60-70 тысяч. Еще подрабатываю в частном медицинском центре. Поэтому общий доход порядка 100 тысяч рублей. Но какой ценой? Свободного времени почти нет, личной жизни тоже.

- Не знаю, сколько получают врачи, - говорит медсестра роддома при Городской клинической больнице. – Но медсестры зарабатывают у нас от 25 до 30 тысяч рублей. Опять какие-то «чудеса» при подсчетах «средней температуры по больнице» произошли видимо.

Эти цифры нашли свое подтверждение в словах медсестры из другого муниципального учреждения:

- Издавна знаю: участковые врачи получают по 45-50 тысяч. Средний медперсонал всего по 15-20 тысяч получает за ставку. Поэтому и берут по 1,5 ставки и дежурства. Они не живут дома и вкалывают до потери пульса. Лишь в таком случае можно получать те суммы, о которых говорят в ТФОМС. Если работать, как и все остальные по девять часов в день, то таких денег никто не увидит.

Если вы несогласны с официальными цифрами - пишите нам на почтуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Не знаю насколько правдивая у вас информация, но в Первоуральске участковые врачи получают по 40-70 тысяч рублей. У медсестер все намного плачевнее – всего 17-20 тысяч рублей, - рассказывает девушка.Также с нашей редакцией связалась медсестра из Первоуральска. Понимаем, что в нашей первой публикации речь шла исключительно о медработниках Екатеринбурга. Но все же приведем ее цитату.

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