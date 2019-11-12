В Екатеринбурге определили лучших сотрудников распределительных центров «Пятёрочки»

Все этапы конкурса продолжались три месяца, первый из которых прошёл в каждом распределительном центре торговой сети. Оценивались профессиональные знания и умения персонала. Критериями оценки выступили лучшее качество комплектации, оборачиваемость окна приёмки, выполнение графика отгрузки, наполняемость паллет, производительность склада и умение взаимодействовать. За главный приз боролись 6 команд из Орловской, Челябинской, Московской, Кировской областей, а также Адыгеи и Санкт-Петербурга.

Принять финал конкурса выпала честь РЦ «Екатеринбург». И это не удивительно. Ведь данный объект является одним из самых крупных в торговой сети. Его площадь более 35,5 тыс. квадратных метров. Он снабжает продуктами более 1700 магазинов торговой сети в 9 регионах. А в церемонии открытия, которая прошла в июле 2017 года, принимали участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, Аркадий Дворкович, на тот момент заместитель председателя Правительства РФ, а также руководство Свердловской области.

В рамках финальных испытаний участникам предстояло показать слаженную командную работу, а также продемонстрировать профессиональное мастерство в индивидуальных конкурсах. Например, водители электроштабелеров демонстрировали умение виртуозно управлять транспортным средством. За 5 минут им было необходимо, управляя электроштабелером с прикреплённой к нему кистью, на ограниченном участке максимально точно повторить изображение китайского иероглифа «победа». Кстати, кубок победителей остался на Урале. Чемпионами стала команда из Челябинска.

«Это уникальный по своим масштабам конкурс для ритейла. Сегодня «Пятёрочка» реализует большое количество проектов для развития своих сотрудников и корпоративной культуры. Сильная и стабильная команда является безусловным приоритетом для нас и драйвером роста бизнеса. Наш конкурс в очередной раз показал, что в «Пятёрочке» трудятся настоящие профессионалы своего дела, любящие свою работу», - Лариса Бодягина, директор по управлению персоналом и организационному развитию.