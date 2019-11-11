2019-11-11T13:14:46+03:00
Общество

«Заразились от персонала пищеблока»: стала известна причина отравления 19 детей в лагере под Екатеринбургом

Повары нарушили санитарные правила, из-за чего в еду для детей попали норовирусы
Данил СВЕЧКОВ
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Специалисты установили путь передачи инфекции – через пищу. Архивный снимок.Специалисты установили путь передачи инфекции – через пищу. Архивный снимок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце прошлой недели в оздоровительном комплексе «Лесная жемчужина» в Ревде произошло ЧП – 19 одаренных школьников заразились острой кишечной инфекцией. Дети жаловались на высокую температуру, тошноту и слабость. Смену детского лагеря центра «Золотое сечение» после этого закрыли досрочно, а сотрудники Роспотребнадзора начали проверку, чтобы выяснить, где дети подцепили заразу. Оказалось, что виноваты во всем сотрудники пищеблока.

– На основании проведенных исследований установлено, что острая кишечная инфекция у детей, отдыхающих в лагере, была вызвана норовирусами, – сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – Также установлен путь передачи – пищевой. Источником инфекции стал персонал пищеблока оздоровительного комплекса. Возникновению вспышечной заболеваемости способствовали нарушения санитарных правил.

Сейчас на территории «Лесной жемчужины» проводятся противоэпидемические мероприятия, добавляют в ведомстве.

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В детском лагере «Золотое сечение», смена которого проходит в уральском городе Ревда на базе отдыха «Лесная жемчужина», отравились 19 одаренных школьников. У них подозревают ротавирусную инфекцию. На место 8 ноября выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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