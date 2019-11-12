2019-11-11T10:54:15+03:00
Общество

«Неожиданно такое внимание к нам»: уральского строителя, спасшего собаку изо льда, поблагодарила группа «Чайф»

Владимир Шахрин лично встретился с Алексеем Базановым и его коллегами
Данил СВЕЧКОВ
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Шахрин лично поблагодарил Алексея, Салавата и Сергея, которые спасли тонущую собаку из озера. Фото: https://www.instagram.com/artur_ziganshin96/Шахрин лично поблагодарил Алексея, Салавата и Сергея, которые спасли тонущую собаку из озера. Фото: https://www.instagram.com/artur_ziganshin96/
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«Леха красавчик», ну или Алексей Базанов, который на выходных, сидя в ковше экскаватора, вытащил из ледяной воды погибающую собаку, прославился на всю Россию. Его поступок отметил и знаменитый журналист Юрий Дудь, и солист группы «Чайф» Владимир Шахрин. Последний так вообще утром в понедельник встретился со строительной бригадой, в которой работает Алексей и лично поблагодарил их всех за неравнодушие.

На Урале собаку спасли экскаватором.Видео: https://vk.com/public163702404

– Сегодня утром мы приехали с Володей Шахриным в Шарташский лесопарк, чтобы лично поблагодарить Алексея, Салавата и Сергея, которые спасли тонущую собаку из озера Шарташ, – говорит Артур Зиганшин, директор Шарташского лесопарка. – Подарили памятные подарки и благодарственные письма. Спасибо вам мужики, за ваше неравнодушие, мужество и смекалку.

Собака оказалась в воде, так как под ней провалился лед. Ей очень повезло, что неподалеку от берега строительная бригада занималась благоустройством лесопарка – делала поле для минифутбола.

– Мы попробовали подойти к собаке, но там лед был очень тонкий, а нам купаться не хотелось, – вспоминает Алексей. – Посовещались и приняли коллективное решение использовать технику для извлечения животного из воды. Спичек никаких не тянули. Экскаватор пододвинули к воде, и так как я был ближе всех к ковшу, то я в него и забрался. Я знал, что в воду меня не уронят, так как был уверен в операторе экскаватора на 100%. Это человек опытный, профессионал в своем деле.

У собаки из-за переохлаждения уже перестали двигаться задние лапы. Из последних сил передними лапами она держалась за тонкую кромку льда, когда подоспела помощь. Алексей, сидя в ковше, взял ее за шкирку и посадил рядом с собой, после чего ковш с ними вернулся на берег.

– Песик такой довольно увесистый был, – говорит Алексей. – На руках перенесли его в машину. И собака до семи часов утра с нами каталась, отогревалась. Потом повеселела. У нас продукты были, мы ее накормили. Потом в поселке Пески на берегу озера дверь открыли и собака счастливая побежала искать дом.

Алексей отмечает, что не ожидал той славы, которая вдруг свалилась на него и его коллег после спасения пса.

– Людей и раньше приходилось вытаскивать из воды. Давно было дело. Во времена купальных сезонов. А вот собаку впервые, – рассказывает Алексей. – Для меня это рядовое событие. Мы сделали свое дело. За славой то никто не гнался. И видео мы снимали для себя. Неожиданно такое внимание к нам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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