Взяла деньги из кассы и сбежала: пропавшую в Екатеринбурге девушку обвинили в ограблении магазина

В деле о пропаже 31-летней жительницы Екатеринбурга Марины Головиной, которая вот уже три дня не выходит на связь, появился неожиданный поворот. Выяснилось, что перед исчезновением женщина обчистила собственного работодателя.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уже приостановил поиски Марины, ее розыском занимается полиция. Ее молодой человек уже сбился с ног и обзвонил всех родственников, но никто не видел его возлюбленную.

Марина переехала на Химмаш год назад. Фото: предоставлено друзьями пропавшей

- Она работала в магазине «Мега детки» всего месяц и 7 ноября у нее должна была быть зарплата – 25 тысяч рублей, - рассказывает «Комсомолке» сожитель Марины Руслан. – До этого она полгода не могла найти работу, но опыт работы в мебельном у нее уже был – с января по май 2019 года. Я всегда давал ей деньги и обеспечивал всем необходимым. Не могу понять, зачем ей понадобилось красть такую, видит бог, не большую сумму.

Директор магазина готов забрать заявление на Марину из полиции, если ее родственники возместят ему ущерб. По словам Руслана, он постарается это сделать в ближайшее время.

- Я прекрасно понимаю, что это уголовная статья. Но мне сейчас важнее найти ее. Никогда такого не было, чтобы она не ночевала дома.

В пресс-службе УМВД города отметили, что если факт кражи подтвердится, то уголовное дело будет возбуждено вне зависимости от того, возместят магазину ущерб родственники Марины или нет.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Марины Головиной, обращайтесь в редакцию екатеринбургской «Комсомолки» по номеру +7(343) 237-25-51.