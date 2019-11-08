На Урале депутат, ударивший учителя музыки, отделался штрафом

В закрытом городе Новоуральск директор детской школы искусств, а по совместительству депутат местной думы, отделался штрафом за рукоприкладство по отношению к женщине.

От удара Никиты Мерзлова пострадала его подчиненная - методист школы Елена Лобова.

Все произошло 14 февраля прошлого года. С тех пор до настоящего времени между Лобовой и Мерзловым шли судебные тяжбы, закончившиеся тем, что с депутата взыскали 10 тысяч рублей в пользу пострадавшей. С таким решением Мерзлов не согласился и недавно попытался обжаловать его в областном суде. Но там его оставили без изменений.

«ГРУБО ПОТРЕБОВАЛ ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА, А ПОТОМ ВЫТОЛКАЛ»

- Я тогда работала методистом школы. Был издан приказ о распределении обязанностей. Мне было нужно его подписать, но некоторые из обязанностей в этом приказе не входили в мою должностную инструкцию, например, там была прописана материальная ответственность. Там было три серьезных нарушения. Подписывать этот приказ я отказалась и запросила должностную инструкцию. Для этого я написала заявление, чтобы с ней ознакомиться, - рассказывает Елена.

Но, по словам педагога, ей под разными предлогами не давали знакомиться с ее должностной инструкцией. Между тем с нее требовали, чтобы она подписала приказ. Когда она в очередной раз попыталась запросить инструкцию, то ей сказали, что никакого заявления она не писала.

Тогда Елена включила на телефоне диктофон. И стала говорить, что снова напишет заявление. В этот момент зашел директор.

- Зашел Мерзлин и в грубой форме потребовал у меня выйти из кабинета. Я ответила, что не выйду, так как пишу заявление. После этого он отобрал у меня телефон. Но мне удалось вырвать его у него из рук. Тогда он с силой толкнул меня в грудь, а потом резко схватил за плечи и вытолкал из кабинета, - рассказывает «КП» Елена.

После инцидента женщина написала на своего начальника заявление в полицию. Ее отправили снять побои. Но привлечь Мерзлова даже к административной ответственности не удалось. Тогда она и подала на него в суд иск о возмещении морального вреда.

- Я работаю в этой школе 30 лет. У меня нет ни одного замечания. Только благодарности. Если бы он передо мной просто извинился, то ничего этого бы не было, - грустно замечает Елена.

ЗАСТАВИЛ ЗА СВОЙ СЧЕТ ВСТАВЛЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Стоит заметить, что этот инцидент произошел на фоне непростой ситуации в детской школе искусств. Многие педагоги обвиняли Никиту Мерзлова в целом ряде нарушений. Например, в том, что он заставлял их за свой счет ездить в поездки, не оформляя при этом командировочные, а еще, по словам учителей, директор обязал их за свой счет поставить в школе пластиковые окна.

Разбираться с начальником Елене Лобовой пришлось через судФото: Алексей БУЛАТОВ

Свои претензии педагоги написали в обращении в прокуратуру, а еще обратились с открытым письмом в городскую газету.

«Я ЕЕ НЕ ТРОГАЛ»

Мы связались с Никитой Мерзловым. В разговоре с «Комсомолкой» он заявил, что не признает своей вины в конфликте с Еленой.

- Я ее не трогал. Зачем она пошла в суд, нужно спросить у нее. Есть документы, есть заключение судебно-медицинское. Думаю, по телефону обсуждать такие вещи не корректно. С решением суда я не согласен, - заявил депутат.

О том, были ли у него какие-то проблемы по партийной линии Мерзлов говорить не стал.

Директор учебного заведения подтвердил, что школу проверяла прокуратура и инспекция по труду. По его словам, никаких нарушений там не нашли.

Мы связались с пресс-секретарем регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», от которой Мерзлов баллотировался в думу. Максимом Бестфатер рассказал, что пока не в курсе ситуации с Никитой Мерзловым. Но заверил, что она будет рассмотрена.

- Этот вопрос обязательно будет обсуждаться на уровне президиума регионального совета, - заявил Бестфатер.

Сейчас Елена Лобова продолжает работать в детской школы искусств в должности преподавателя фортепиано и под руководством Никиты Мерзлова.

Мы написали в прокуратуру Новоуральска официальный запрос, где попросили рассказать о результатах проверки школы.