В Екатеринбурге экскаваторщики с помощью ковша вытащили из ледяной воды тонущую собаку

Еще одной историей чудесного спасения животного пополнился уральский фольклор. Так, посреди ночи группа экскаваторщиков при помощи ковша вытащила собаку из полыньи.

На Урале собаку спасли экскаватором.Видео: https://vk.com/public163702404

Все случилось в четвертом часу ночи. Экскаваторщики занимались строительными работами рядом с озером в Шарташском лесопарке, как вдруг услышали жалостливый лай. Он не прекращался достаточно долго, чтобы мужики обратили на него внимания. Идя на звук, экскаваторщики обнаружили собаку. Передними лапами она держалась за край подтаявшего льда, а задними беспомощно барахталась в ледяной воде.

Подобраться к собаке самостоятельно было нельзя - уж если он Барбоса не выдержал, то под взрослым мужиком и подавно разломился бы. Тогда рабочие пошли ва-банк. Один из них забрался в ковш экскаватора, а другой подогнал этот ковш поближе к собаке. Мужик схватил собаку на руки, а потом машинист повернул кран и переместил ковш обратно к берегу.

- Ноги не замерзли и слава богу! - прокомментировал автор видео состояние собаки. - Вот Леха красавчик! Молодчик! Ноги вроде шевелятся, (пес) убежит.

После случившегося собаку отогрели и отпустили восвояси.