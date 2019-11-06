На Урале иномарка протаранила коляску с восьмимесячным малышом

В Каменске-Уральском произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадала молодая мама и ее восьмимесячный ребенок. Авария случилась рано утром, в 7:40.

- На нерегулируемом перекрестке 38-летний водитель Audi протаранил детскую коляску. В ней находился восьмимесячный малыш, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Коляску катила 31-летняя мама ребенка. Дорогу она пересекала в неположенном месте.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Из-за сильного столкновения женщине назначили амбулаторное лечение, а малыша срочно госпитализировали в отделение детской хирургии.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства аварии. Также решается вопрос о привлечении молодой мамы к административной ответственности за то, что она подвергла опасности жизнь ребенка.