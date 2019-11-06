«Возвращались с матча домой»: под Екатеринбургом в лобовом ДТП пострадали четыре юных футболиста

Накануне вечером, около 22:45, на 13 километре дублера Сибирского тракта произошла жесткая авария, в результате которой пострадали шесть человек. Все они с тяжелыми травмами госпитализированы в ГКБ №36.

- Четверо молодых футболистов, возвращавшихся домой после турнира, ехали в автомобиле Chevrolet. 19-летний водитель ехал в сторону ЕКАД, не справился с управлением и через газон вылетел на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Там он столкнулся с Nissan, после чего ее отбросило на дорожное ограждение. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы узнать все обстоятельства.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Оказалось, что в машине с футболистами на переднем сидении сидел 17-летний подросток. А сзади ехали пассажиры 20 и 19 лет, которые не были пристегнуты. Стаж водителя составлял чуть меньше года – всего 11 месяцев. В Nissan пострадали водитель 43 лет и пассажирка 45 лет.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Водитель Chevrolet сначала меня обогнал справа, потом вторую машину, после чего его перекинуло аж через две полосы и выбросило на встречку, - рассказывает очевидец Наталья в сообществе «Инцидент Екатеринбург». – Когда это происходит на глазах – это просто ужас. Хорошо, что водитель Nissan жив остался.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Сейчас с аварией разбираются сотрудники ГИБДД. В Госавтоинспекции напоминают также о том, что необходимо соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге в условиях плохой видимости.