На Урале избирательная комиссия отказала в проведении референдума о возвращении выборов мэра Екатеринбурга

Вопрос о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга рассматривали сегодня, 5 ноября, в Избирательной комиссии Свердловской области. Так, в нее поступило ходатайство от движения «Комитет спасения сквера» о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований.

– Инициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек, ходатайство поступило в облизбирком 23 октября 2019 года, – сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области. – Рабочая группа провела проверку представленных документов и пришла к выводу, что они не в полной мере соответствуют требованиям закона.

Как объясняют члены комиссии, инициативная группа не соблюла требования к оформлению проекта закона, который предлагают вынести на референдум. В связи с этим им отказали в регистрации.