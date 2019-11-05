2019-11-05T17:37:25+03:00
Общество

На Урале избирательная комиссия отказала в проведении референдума о возвращении выборов мэра Екатеринбурга

По словам членов комиссии, инициативная группа не соблюла требования к оформлению проекта закона
Данил СВЕЧКОВ
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Инициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек. Фото: Избирательная комиссия Свердловской областиИнициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области
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Вопрос о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга рассматривали сегодня, 5 ноября, в Избирательной комиссии Свердловской области. Так, в нее поступило ходатайство от движения «Комитет спасения сквера» о регистрации инициативной группы по проведению референдума об изменении способа избрания глав муниципальных образований.

– Инициатива была выдвинута группой граждан в составе 20 человек, ходатайство поступило в облизбирком 23 октября 2019 года, – сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Свердловской области. – Рабочая группа провела проверку представленных документов и пришла к выводу, что они не в полной мере соответствуют требованиям закона.

Как объясняют члены комиссии, инициативная группа не соблюла требования к оформлению проекта закона, который предлагают вынести на референдум. В связи с этим им отказали в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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