2019-11-05T15:38:54+03:00
Общество

«Бег, стрельба, окопы для меня не проблема»: история чемпионки по гиревому жонглированию, ставшей уральской разведчицей

Евдокия Верещагина рассказала, насколько гиревой спорт травмоопасен, а также показала, как легко она справляется с 8-килограммовой гирей
Евгений Стоянов
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Специально для нас Евдокия сделала фронтальные броски с 8-килограммовой гирейСпециально для нас Евдокия сделала фронтальные броски с 8-килограммовой гирейФото: Алексей БУЛАТОВ
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5 ноября в России отмечают День военного разведчика. Мы решили рассказать про необычную представительницу этой профессии. Евдокия Верещагина служит в одной из частей Центрального военного округа, которая занимается разведкой. А еще она профессионально занимается гиревым жонглированием. На счету разведчицы серебряная медаль на чемпионате мира по силовому жонглированию, а также многократные победы на чемпионате России.

Мы спросили у Евдокии, как она попала в армию, помогло ли ее увлечение адаптироваться в мужском коллективе, а также узнали, насколько гиревой спорт травмоопасен. А еще, специально для «КП-Екатеринбург», Евдокия Верещагина показала несколько упражнений с 8-килограммовой гирей.

«ТРЕНИРОВАЛАСЬ В САРАЕ»

Родной город для Евдокии Верещагиной Оренбург, но по службе она регулярно бывает в Екатеринбурге. Еще она представляет наш федеральный округ на всероссийских соревнованиях по гиревому спорту.

Младший сержант Верещагина с гордостью показала свои многочисленные медали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Младший сержант Верещагина с гордостью показала свои многочисленные медалиФото: Алексей БУЛАТОВ

Заниматься гирями Евдокия начала, когда ей было 14 лет, вдохновившись примером отца. Он же стал и ее тренером.

- Он так одержимо занимался гирями, что однажды так сильно перетренировался, что даже не мог есть. У него не поднимались руки, настолько опухли бицепсы. Мне пришлось кормить его с ложки, - вспоминает Евдокия.

В 1997 году отец показал 14-летней Евдокии видеокассету с тренировками по гиревому жонглированию. После этого они оба загорелись этим видом спорта.

- Тогда не было ни интернета, ни фармакологии, ни каких-то методичек. Тренировались по этой видеокассете. В сарае и на улице. Помню эти брызги грязи от падений гири, поломанные ногти, мозоли на руках, - рассказывает Евдокия.

Уже в 16 лет она получила мастера спорта по силовому жонглированию гирями, став бронзовым призером чемпионата России. Для примера, ее отец стал мастером спорта по гиревому спорту лишь в 35 лет.

«В ЭТОМ СПОРТЕ ПОЧТИ НЕ БЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ»

Помимо занятий с гирями, Евдокия Верещагина много внимания уделяет развитию выносливости: бегает кроссы и плавает в бассейне. А вот, например, штангой не занимается вовсе.

Мастером спорта Евдокия стала уже в 16 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мастером спорта Евдокия стала уже в 16 летФото: Алексей БУЛАТОВ

- У меня же все идет от отца, а он презирал штангу, говорил, что все можно тренировать гирями – с разным весом и техниками.

Евдокия уже больше 25 лет занимается гирями. За это время у нее не было каких-то серьезных травм.

- Многие думают, что наш спорт вреден для спины, но это не так. Наоборот мышцы спины пропорционально развиваются. У тех, кто занимается гирями, не бывает сколиоза. И на моей памяти у спортсменов не было каких-то серьезных травм, - уверяет Евдокия.

В отличие от традиционного гиревого спорта, в жонглировании важно выполнить определенное количество бросков за несколько минут.

Кажется. что Евдокия легко может делать с гирей все что захочет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется. что Евдокия легко может делать с гирей все что захочетФото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас важно не уронить гирю во время броска. Оценивается количество ее переворотов. Они выполняются в разной плоскости. Все это происходит под музыку и синхронно. У каждого броска, скажем там, своя цена. Один оборот – один балл, два оборота – два балла. И так далее, - объясняет Евдокия.

«БЕГ, СТРЕЛЬБА, МЕТАНИЕ ГРАНАТЫ, ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРОБЛЕМА

По образования Евдокия Верещагина – учитель физкультуры. Она преподавала в университете и параллельно работала тренером в Оренбурге. В 2012 году к ней пришли представители части, где она сейчас служит, и сказали, что им нужны гиревики. Евдокия посоветовала нескольких своих подопечных. А позже военные предложили и ей связать жизнь с разведкой. Она согласилась.

- Прошла медицинскую комиссию и меня определили в часть. В «учебке» я учила морзянку, а потом я стала радиотелеграфистом. Когда я подписала контракт, то через неделю меня отправили в Вольск на курсы выживания. Месяц жили в полевых условиях. Бег, стрельба, метания гранаты, копание окопов, для меня там не было никаких проблем, - вспоминает разведчица.

Этот элемент называется подставка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот элемент называется подставкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Евдокия Верещагина – младший сержант контрактной службы. Ее должность: старший оператор батальона связи. В подчинении у нее семь человек. В основном это мужчины.

- Наша часть, скажем так, особого назначения. И женщине там очень сложно добиться даже звания младшего сержанта. С подчиненными у меня хорошие отношения, но если что они знают, что я занимаюсь гиревым спортом (смеется).

Во время выступлений броски, когда гиря переворачивается несколько раз, оцениваются выше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время выступлений броски, когда гиря переворачивается несколько раз, оцениваются вышеФото: Алексей БУЛАТОВ

Евдокия Верещагина не жалеет, что сменила преподавание на службу в разведке. Работает она сутки через сутки. По ее словам времени на семью и на воспитание 17-летней дочери у нее стало больше, чем раньше, несмотря на частые командировки и соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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