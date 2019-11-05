«Говорят, уже застрелили»: на Урале медведь забрел на молокозавод

В Полевском медведь напугал рабочих местного молочного комбината. Посреди ночи косолапый забрел на парковку предприятия, но после непродолжительной прогулки убежал обратно в лес.

Визит мишки попал в объективы камер видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741954" frameborder="0"></iframe> Медведь забрел на молокозавод в Полевском.Видео: park_polesie / instagram.com

- Вот так вышел после ночной смены , идёшь к машине а тут он, - пишут в соцсетях жители Полевского.

- Говорят, уже застрелили, - пишет местная жительница Светлана Климова

К слову в зоопарке Екатеринбурга мишки уже уснули до весны. Но специалисты не видят ничего необычного в том, что не все медведи впали в спячку.

- Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых медведь может быть молодым и неопытным, возможно он еще не накопил нужное количество жира, чтобы уснуть на несколько месяцев. Также играет важную роль погода: сейчас на Урале еще достаточно тепло, даже снег местами тает.