«Говорят, уже застрелили»: на Урале медведь забрел на молокозавод
В Полевском медведь напугал рабочих местного молочного комбината. Посреди ночи косолапый забрел на парковку предприятия, но после непродолжительной прогулки убежал обратно в лес.
Визит мишки попал в объективы камер видеонаблюдения.
Медведь забрел на молокозавод в Полевском.Видео: park_polesie / instagram.com
- Вот так вышел после ночной смены , идёшь к машине а тут он, - пишут в соцсетях жители Полевского.
- Говорят, уже застрелили, - пишет местная жительница Светлана Климова
К слову в зоопарке Екатеринбурга мишки уже уснули до весны. Но специалисты не видят ничего необычного в том, что не все медведи впали в спячку.
- Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых медведь может быть молодым и неопытным, возможно он еще не накопил нужное количество жира, чтобы уснуть на несколько месяцев. Также играет важную роль погода: сейчас на Урале еще достаточно тепло, даже снег местами тает.
ИСТОЧНИК KP.RU