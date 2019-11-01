В Екатеринбурге фотографии трупов с саркастическими подписями публиковал бывший полицейский

В Екатеринбурге фотографии трупов с саркастическими подписями из морга публиковал на своей странице во «ВКонтакте» бывший полицейский. Алексей раньше работал младшим лейтенантом. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

- Гражданин с явно неадекватным поведением уже много лет никакого отношения к системе МВД не имеет. Еще в январе 2013 года его уволили из органов внутренних дел. Сейчас он нигде не работает и злоупотребляет алкоголем, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина фотографируется в самодельных бумажных масках-балаклавах. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Информация о человеке публикующего странные фотографии появилась на днях в сообществе «Типичный Екатеринбург». Одна из подписчиц сообщества, обнаружила страницу работника морга и рассказала, что на ней много фотографий кладбища и свечей, а также звездных карт и схем. Кроме того под фотографиями трупов, бывший полицейский писал такие комментарии: - Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот еще что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче.

Под фотографией детского гроба Алексей написал: - И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь - труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…

Пока остается неизвестным, в каком морге были сделаны фотографии.