Уральский Хатико: пес полгода ждет умершую хозяйку у дороги возле ее дома

В Верхней Пышме появился свой уральский Хатико. Пес по кличке Верный уже пол года ждет свою хозяйку, которая уехала из дома и больше не возвращалась. Сейчас собачке ищут новый дом.

«ПОКА, ВЕРНУША, ОСТАЕШЬСЯ ЗА ГЛАВНОГО»

Трагедия случилась этой весной. В мае пожилая хозяйка Верного заболела, а вскоре приехали люди в белых халатах и вовсе ее увезли.

- Пока, Вернуша, остаешься за главного, - только успела она сказать напоследок.

Фото: предоставлено Анной Мурашовой

Пес все думал: «Сейчас моя хозяйка полежит в больнице и вернется». Но шли месяцы, а несчастное животное оставалось одно. Женщина умерла, а дом пустовал. Кормить собаку приходила соседка, даже пыталась забрать себе. Но Верный делал подкоп во дворе, и убегал обратно.

- Вот уже пол года Верный так и живет в доме совсем один - днем лежит на дороге, ждет хозяйку, на ночь уходит в укрытие, - рассказывает волонтер Анна Мурашова.

Один раз у собаки появилась надежда обрести хозяина. Правда, поселить хотели Вернушу во двор в будку, а он привык жить в доме. Волонтеры не отчаиваются найти уральскому Хатико хозяина, иначе он замерзнет и погибнет.

Пока верного кормит соседка. Фото: предоставлено Анной Мурашовой

В ДОБРЫЕ РУКИ

Верному около пяти лет, он здоровый и преданный пес. Уральский Хатико боится детей и машин, но дружит с кошками. Волонтеры готовы сами его привезти новому хозяину. Главное условие - уделять собаке много времени.

- Если его выгуливать в первый год без поводка, он пойдет искать свой старый дом и наверняка потеряется, - добавили волонтеры.

Если вы хотите забрать уральского Хатико, свяжитесь с Еленой по номеру 8-902-876-72-09.